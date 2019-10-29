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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Сотрудников обители в Оренбурге отправили в отпуск из-за долгов

14:24 29.10.2019 (обновлено: 14:38 29.10.2019)
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© РИА Новости / Юрий КаверПротоиерей Николай Стремский и матушка Галина. 1 мая 1998
Протоиерей Николай Стремский и матушка Галина. 1 мая 1998
© РИА Новости / Юрий Кавер
УФА, 29 окт - РИА Новости. Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия в оренбургском Саракташе, руководитель которой был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, отправил в неоплачиваемый отпуск 18 работников из-за долгов, сообщили РИА Новости в обители.
По словам собеседника, новый руководитель обители отец Иоанн провел хозяйственный аудит организации, в ходе которого выяснилось, что некоторые наемные работники несколько месяцев, еще до ареста отца Николая, не получали зарплату.
"Это произошло из-за долговых обязательств обители, но руководитель сейчас занимается с каждым сотрудником. Тем, кто может подождать лучших времен, те остаются работать. Те работники, которые были наняты на время строительства каких-то зданий, они уходят на другую работу. Также по ходу разбирательств будут и сокращения сотрудников, это коснется небольшого числа людей, по той причине, что прежнее руководство по какой-то причине дублировало некоторые ставки. Сегодня на неоплачиваемый отпуск ушли 18 человек", - сообщили РИА Новости в обители, пояснив, что в штате организации порядка 100 человек.
В епархии Оренбургской области агентству сказали, что ни один человек из обители не останется без поддержки.
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"Каждый случай будет рассмотрен, епархия не бросит их в беде, по возможности найдут компромисс в этой ситуации, возможно, включатся благотворители", - сообщил агентству источник в епархии.
Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября экс-руководителя оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симионова обитель милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеУфаОренбургрелигияПроисшествияОренбургская область
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