Пушков прокомментировал оговорку Трампа о Зеленском

По словам Пушкова, американский лидер таким образом продемонстрировал, что Зеленский и Украина являются для него "чем-то смутным и тесно связанное с Россией".

Ранее комментируя расследование дела об импичменте после публикации стенограммы его разговора с украинским лидером, Трамп назвал Зеленского российским президентом и заявил, что их беседа была "отличной".