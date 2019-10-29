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РИА Новости

Пушков прокомментировал оговорку Трампа о Зеленском

14:19 29.10.2019 (обновлено: 14:39 29.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал оговорку президента США Дональда Трампа, назвавшего украинского лидера Владимира Зеленского "новым президентом России".
По словам Пушкова, американский лидер таким образом продемонстрировал, что Зеленский и Украина являются для него "чем-то смутным и тесно связанное с Россией".
"Своей оговоркой он лишь показал: Россия и Украина для него – части одного пространства, далекого и сложного русского мира. А Крым вообще российский – ведь "там все говорят по-русски", - отметил сенатор в Twitter.
Ранее комментируя расследование дела об импичменте после публикации стенограммы его разговора с украинским лидером, Трамп назвал Зеленского российским президентом и заявил, что их беседа была "отличной".
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Ситуация на УкраинеДональд ТрампАлексей ПушковВладимир ЗеленскийСШАВ мире
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