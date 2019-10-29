Крым готов принимать десять миллионов туристов в год

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Власти Крыма ожидают всплеска интереса к полуострову в ближайшие два-три года, сообщает туристический портал республики.
В Симферополе 29 и 30 октября проходит туристский форум "Открытый Крым". Ведущие специалисты отрасли и представители органов власти оценивают туристический потенциал полуострова и успешный опыт регионов, а также вырабатывают общие решения развития туризма в стране.
"В двух-трехлетней перспективе мы увидим серьезный всплеск интереса к Крыму", — сказал министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. По его словам, в ближайшее пять лет планируется ввести до 20 тысяч гостиничных номеров либо за счет реконструкции имеющегося фонда, либо за счет строительства новых объектов.
"У Крыма большой потенциал: 8-10 миллионов туристов принять вполне реальная наша задача, — подчеркнул глава комитета Госсовета Крыма по туризму и санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк. — Принять гостеприимно, на уровне, чтобы они были довольны отдыхом и оздоровлением и захотели вернуться вновь".
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