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РИА Новости
Культура

Актрису Кейт Бекинсейл эвакуировали из дома в Лос-Анджелесе

14:38 29.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк63-й Международный Каннский кинофестиваль
63-й Международный Каннский кинофестиваль
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Кейт Бекинсейл эвакуировали из дома в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров. Об этом актриса рассказала в инстаграме.

"Мы в безопасности. Большое спасибо всем, кто посреди ночи помог мне и моим животным, включая больного кота, выбраться из дома", — написала она.

Из-за пожаров свои дома пришлось покинуть также баскетболисту Леброну Джеймсу, актеру и культуристу Арнольду Шварценеггеру, актрисе Кейт Хадсон и другим.
Ранее СМИ писали, что лесной пожар, вспыхнувший в ночь на понедельник, уже разрушил 123 здания, в том числе 57 жилых дома. Его площадь за несколько часов выросла более чем в пять раз.
Власти Лос-Анджелеса приняли решение в обязательном порядке эвакуировать более трех тысяч домов.
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