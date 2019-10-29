Актрису Кейт Бекинсейл эвакуировали из дома в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Кейт Бекинсейл эвакуировали из дома в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров. Об этом актриса рассказала в инстаграме.
"Мы в безопасности. Большое спасибо всем, кто посреди ночи помог мне и моим животным, включая больного кота, выбраться из дома", — написала она.
Из-за пожаров свои дома пришлось покинуть также баскетболисту Леброну Джеймсу, актеру и культуристу Арнольду Шварценеггеру, актрисе Кейт Хадсон и другим.
Ранее СМИ писали, что лесной пожар, вспыхнувший в ночь на понедельник, уже разрушил 123 здания, в том числе 57 жилых дома. Его площадь за несколько часов выросла более чем в пять раз.
Власти Лос-Анджелеса приняли решение в обязательном порядке эвакуировать более трех тысяч домов.