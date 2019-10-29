Моисеев: гарантированный пенсионный план будет выгоден не только богатым

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Участие в новой системе добровольных пенсионных накоплений - гарантированном пенсионном плане (ГПП) - будет выгодно даже гражданам с небольшими доходами, в том числе предпенсионерам, которые смогут использовать ее вместо привычных банковских депозитов, уверен замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Мы не хотим делать эту систему только для богатых. Даже если человек получает условно 20 тысяч (рублей в месяц дохода – ред.), может себе позволить откладывать какие-то деньги, чтобы получить налоговый вычет", - заявил Моисеев, представляя проект ГПП в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

Банк России и Минфин России представили во вторник концепцию ГПП, в рамках которой граждане смогу самостоятельно копить себе на индивидуальную пенсию при стимулирующей поддержке государства. В частности, пенсионные взносы граждан по ГПП в пределах 6% от заработной платы будут освобождены от НДФЛ – то есть участники системы смогут вернуть себе 13% налога с перечисленных накоплений.

"По сути это будет депозит, но с налоговым вычетом. И любой человек может этим пользоваться", - сказал Моисеев.

Предусматривается, что возможность назначения пенсии наступит через 30 лет после начала накоплений либо после наступления пенсионного возраста, в зависимости от того, какой срок наступит раньше. Но в случае сложных жизненных ситуаций деньги можно будет забрать и раньше. Если к началу выплат накопленная пенсия окажется слишком маленькой - то есть будет менее одной пятой размера социальной пенсии – средства можно будет получить сразу в виде единовременной выплаты.