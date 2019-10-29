В Одессу прибыли четыре корабля НАТО

Ранее альянс сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 октября посетит Одессу, в порт которой совершит заход постоянная противоминная группа в составе четырех кораблей.

По данным пресс-службы, корабли буду находиться в Одессе в течение недели. Как отмечается, корабли посетит делегация НАТО во главе со Столтенбергом. Также в рамках визита запланирована встреча руководства альянса с представителями ВМС Украины, в частности со студентами академии.