В Одессу прибыли четыре корабля НАТО

КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Четыре корабля НАТО прибыли в Одессу, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны Украины.
Ранее альянс сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 октября посетит Одессу, в порт которой совершит заход постоянная противоминная группа в составе четырех кораблей.
"К причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран альянса: испанский ESPS Sella, румынский Ros Lupu Dinescu, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, корабли буду находиться в Одессе в течение недели. Как отмечается, корабли посетит делегация НАТО во главе со Столтенбергом. Также в рамках визита запланирована встреча руководства альянса с представителями ВМС Украины, в частности со студентами академии.
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