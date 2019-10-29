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РИА Новости

Зеленский сравнил Украину с компанией Apple, начавшей свой путь в гараже

14:13 29.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сравнил Украину с американской компанией Apple, которая начинала свой путь развития в гараже.
"Разочарование либо уничтожает тебя окончательно, либо в конце концов сделает тебя сильным. Сегодня наша страна, сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы действительно в очень непростом положении, но мы - Apple, которая начинает свой путь в гараже, Лэнс Армстронг (американский велогонщик, у которого врачи обнаружили рак – ред.), которому поставили страшный диагноз. Но мы точно знаем, что после самой темной ночи обязательно приходит очень яркий восход", - сказал Зеленский во время инвестиционного форума в Мариуполе. Трансляцию вел телеканал "Наш".
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
13:51РИА Новости
Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва
По его словам, сейчас Украина делает шаги на пути развития, но они пока медленные из-за конфликта в Донбассе.
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AppleВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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