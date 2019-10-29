Зеленский сравнил Украину с компанией Apple, начавшей свой путь в гараже

КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сравнил Украину с американской компанией Apple, которая начинала свой путь развития в гараже.

По его словам, сейчас Украина делает шаги на пути развития, но они пока медленные из-за конфликта в Донбассе.