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РИА Новости

В Greenpeace раскритиковали идею создания одноразовой "натуральной" посуды

14:08 29.10.2019 (обновлено: 14:15 29.10.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПластиковые ложки и вилки
Пластиковые ложки и вилки
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские ученые из Южно-Уральского государственного университета заявили о создании биоразлагаемого пластика из крахмала, однако экологи полагают, что тратить природные ресурсы на создание одноразовой посуды или пленки не рационально, кроме того, в России нет условий для разложения пластика из крахмала, заявила РИА Новости медиакоординатор проекта "Ноль отходов" российского отделения Greenpeace Ирина Скипор.
Ранее СМИ сообщили о том, что ученые из Южно-Уральского госуниверситета создали биоразлагаемый пластик из крахмала, который можно съесть после использования. Кроме того, он будет стоить на 10-15% дешевле импортных аналогов.

"Биоразлагаемый и компостируемый пластик для одноразового использования не имеет никакого смысла. Пока в России 21 миллион человек живет за чертой бедности, использовать продукты питания не для еды, а для выращивания сырья для одноразовых товаров и упаковки - странно", - сказала Скипор.

Она также добавила, что эта разработка не решит проблему заполнения свалок, потому что в России нет системы промышленного компостирования, а значит биоразлагаемый пластик начнет выделять парниковые газы, влияющие на изменение климата.
"По-настоящему инновационные разработки должны фокусироваться на технологиях пополнения и многоразового использования", - добавила Скипор.
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Земля - РИА НаукаGreenpeaceЮжно-Уральский государственный университетРоссия
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