В Greenpeace раскритиковали идею создания одноразовой "натуральной" посуды

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские ученые из Южно-Уральского государственного университета заявили о создании биоразлагаемого пластика из крахмала, однако экологи полагают, что тратить природные ресурсы на создание одноразовой посуды или пленки не рационально, кроме того, в России нет условий для разложения пластика из крахмала, заявила РИА Новости медиакоординатор проекта "Ноль отходов" российского отделения Greenpeace Ирина Скипор.

Ранее СМИ сообщили о том, что ученые из Южно-Уральского госуниверситета создали биоразлагаемый пластик из крахмала, который можно съесть после использования. Кроме того, он будет стоить на 10-15% дешевле импортных аналогов.

"Биоразлагаемый и компостируемый пластик для одноразового использования не имеет никакого смысла. Пока в России 21 миллион человек живет за чертой бедности, использовать продукты питания не для еды, а для выращивания сырья для одноразовых товаров и упаковки - странно", - сказала Скипор.

Она также добавила, что эта разработка не решит проблему заполнения свалок, потому что в России нет системы промышленного компостирования, а значит биоразлагаемый пластик начнет выделять парниковые газы, влияющие на изменение климата.