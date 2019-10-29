В Генпрокуратуре рассказали о законах, вступающих в силу в ноябре

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Генпрокуратура России рассказала о 13 главных нововведениях в российском законодательстве, которые вступят в силу с ноября.

В частности, с 1 ноября начинается переход интернет-операторов на национальную доменную зону. "Внутри страны будет сформирован единый национальный интернет, на который невозможно будет влиять извне. Доступ к иностранным сайтам останется, а функционал пользователей не будет ограничен", - отмечается в сообщении.

Изменения в трудовом законодательстве обяжут работодателя проводить проверку условий труда на объекте, чтобы выявить опасные участки и спрогнозировать риски, а также обеспечить сотрудников средствами индивидуальной и коллективной защиты.

С 1 ноября производители молока обязаны будут сертифицировать в электронном виде всю готовую молочную продукцию.

Еще одно новшество в законе предполагает введение штраф за нескошенный борщевик на земельных участках. Гражданам за это грозят санкции от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, предприятиям – до 1 миллиона рублей.

С ноября начнут действовать электронные формы ПТС (паспорт транспортного средства) и полиса ОСАГО. А все грузовые машины весом более 3,5 тонны должны быть оснащены тахографами. За нарушение требования предусмотрен штраф.