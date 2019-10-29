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РИА Новости

В Генпрокуратуре рассказали о законах, вступающих в силу в ноябре

14:07 29.10.2019 (обновлено: 14:08 29.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Генпрокуратура России рассказала о 13 главных нововведениях в российском законодательстве, которые вступят в силу с ноября.
В частности, с 1 ноября начинается переход интернет-операторов на национальную доменную зону. "Внутри страны будет сформирован единый национальный интернет, на который невозможно будет влиять извне. Доступ к иностранным сайтам останется, а функционал пользователей не будет ограничен", - отмечается в сообщении.
Изменения в трудовом законодательстве обяжут работодателя проводить проверку условий труда на объекте, чтобы выявить опасные участки и спрогнозировать риски, а также обеспечить сотрудников средствами индивидуальной и коллективной защиты.
С 1 ноября производители молока обязаны будут сертифицировать в электронном виде всю готовую молочную продукцию.
Еще одно новшество в законе предполагает введение штраф за нескошенный борщевик на земельных участках. Гражданам за это грозят санкции от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, предприятиям – до 1 миллиона рублей.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
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С ноября начнут действовать электронные формы ПТС (паспорт транспортного средства) и полиса ОСАГО. А все грузовые машины весом более 3,5 тонны должны быть оснащены тахографами. За нарушение требования предусмотрен штраф.
Кроме того, негосударственные пенсионные фонды начнут в обязательном порядке предоставлять в Пенсионный фонд РФ информацию о расходах и доходах от инвестирования накоплений граждан. Микрофинансовые организации не смогут выдавать займы под залог жилья - только под нежилое имущество. Бессрочный вид на жительство в России будет выдаваться без ограничения срока действия (ранее только на 5 лет). Росреестр будет уведомлять собственников жилья о сделках в электронной форме. В законе о туризме с ноября закрепляется статус паломника и паломнической деятельности. На такие категории не будет распространяться закон об основах туристской деятельности в РФ. План закупок по договорам с предприятиями малого и среднего бизнеса можно будет составлять на 3 года, а на один, как это было ранее.
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Генеральная прокуратура РФРоссияОбщество
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