Японцы создали передвижной дом для исследователей Антарктики и Луны

ТОКИО, 29 окт - РИА Новости. Япония представила во вторник экспериментальный передвижной дом, который предназначен для полярников Антарктиды, а в будущем, возможно, и для использования на обитаемых лунных станциях.

Опытный образец дома, устойчивого к сильным ветрам и лютым холодам, продемонстрировали сотрудники Государственного института полярных исследований Японии в Татикаве - пригороде Токио. Это - совместный проект института, а также компании "Мисава" и японского агентства аэрокосмических исследований JAXA.

Как сообщила пресс-служба полярного института, дом представляет собой кубическую конструкцию контейнерного типа из блоков размером примерно 3х6 метров. Их передвигают с помощью гусеничного вездехода благодаря саням, на которых и стоит дом для полярников и астронавтов. Дом из двух блоков будет иметь площадь около 33 квадратных метров.

Стены изготовлены из дерева и покрытия Galvalume, которое позволит выдерживать температуры до -45,3 градуса и ветер скоростью 61,2 метра в секунду.

Солнечные фотоэлектрические ("PV") панели позволят накапливать энергию и тепло для оптимального поддержания температуры внутри помещения.