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РИА Новости
РИА Наука

Японцы создали передвижной дом для исследователей Антарктики и Луны

14:07 29.10.2019
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© РИА Новости / Г. Копосов / Перейти в фотобанкАнтарктида
Антарктида
© РИА Новости / Г. Копосов
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Антарктида. Архивное фото
ТОКИО, 29 окт - РИА Новости. Япония представила во вторник экспериментальный передвижной дом, который предназначен для полярников Антарктиды, а в будущем, возможно, и для использования на обитаемых лунных станциях.
Опытный образец дома, устойчивого к сильным ветрам и лютым холодам, продемонстрировали сотрудники Государственного института полярных исследований Японии в Татикаве - пригороде Токио. Это - совместный проект института, а также компании "Мисава" и японского агентства аэрокосмических исследований JAXA.
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Как сообщила пресс-служба полярного института, дом представляет собой кубическую конструкцию контейнерного типа из блоков размером примерно 3х6 метров. Их передвигают с помощью гусеничного вездехода благодаря саням, на которых и стоит дом для полярников и астронавтов. Дом из двух блоков будет иметь площадь около 33 квадратных метров.
Стены изготовлены из дерева и покрытия Galvalume, которое позволит выдерживать температуры до -45,3 градуса и ветер скоростью 61,2 метра в секунду.
Солнечные фотоэлектрические ("PV") панели позволят накапливать энергию и тепло для оптимального поддержания температуры внутри помещения.
Тестирование полярного дома на санях будет проходить с февраля 2020 года на японской станции "Сёва" в Антарктиде, куда его доставит ледокол "Сирасэ" из Токийского порта. -0-
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