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РИА Новости

Медведев назначил зампредом правления ПФР Вадима Аккузина

14:01 29.10.2019 (обновлено: 14:24 29.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковТабличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил заместителем председателя правления Пенсионного фонда Вадима Аккузина, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Как уточняется, он будет "координировать и контролировать отдельные вопросы развития и внедрения информационных технологий, проектную деятельность в системе ПФР".
Согласно информации на сайте Пенсионного фонда, с 1996 по 2014 год Аккузин занимал различные руководящие должности в органах Федерального казначейства, позже был директором Центра экспертно-аналитических и информационных технологий Счетной палаты.
© Фото : Счетная палата Российской ФедерацииВадим Аккузин
Вадим Аккузин
© Фото : Счетная палата Российской Федерации
Вадим Аккузин
Бывший замглавы ПФР Алексей Иванов сейчас находится в СИЗО: его задержали в июле по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2017-2019 годы он получил от "неустановленных лиц" не менее 4,4 миллиона рублей за покровительство.
Медведев уволил Иванова в августе в связи с утратой доверия.
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Дмитрий МедведевПенсионный фонд РФРоссияПолитика
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