Националисты в Золотом не нарушают украинских законов, заявил Аваков

КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Националисты, которые выступают против разведения сил в районе Золотого в Донбассе, не нарушают украинских законов, заявил во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков.

Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября посетил участок разведения сил в Золотом. В сеть попало видео, где он на повышенных тонах общается с человеком в военной форме, представившимся добровольцем. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции.

"Это граждане Украины, которые решили там находиться, и они там находятся, ничего не нарушая на этот момент времени. Никаких конфликтов нет, насколько я знаю. Я утром разговаривал", - цитирует Авакова во вторник интернет-издание "Левый берег"

Вместе с тем министр заявил, что остерегается провокаций, поскольку это "один из основных методов политической борьбы" на Украине.

Аваков также рассказал, что территория, в районе Золотого объявлена "желтой зоной", поэтому там нельзя находиться с оружием. "Сейчас там объявлена "желтая зона" и было требование сдать оружие. Они его сдали и, как граждане Украины, могут находиться там абсолютно легально", - добавил министр.