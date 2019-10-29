Националисты в Золотом не нарушают украинских законов, заявил Аваков

КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Националисты, которые выступают против разведения сил в районе Золотого в Донбассе, не нарушают украинских законов, заявил во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков.
Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября посетил участок разведения сил в Золотом. В сеть попало видео, где он на повышенных тонах общается с человеком в военной форме, представившимся добровольцем. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции.
"Это граждане Украины, которые решили там находиться, и они там находятся, ничего не нарушая на этот момент времени. Никаких конфликтов нет, насколько я знаю. Я утром разговаривал", - цитирует Авакова во вторник интернет-издание "Левый берег".
Вместе с тем министр заявил, что остерегается провокаций, поскольку это "один из основных методов политической борьбы" на Украине.
Аваков также рассказал, что территория, в районе Золотого объявлена "желтой зоной", поэтому там нельзя находиться с оружием. "Сейчас там объявлена "желтая зона" и было требование сдать оружие. Они его сдали и, как граждане Украины, могут находиться там абсолютно легально", - добавил министр.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.