Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва

КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна стоит на пороге экономического прорыва.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина ставит передо собой цель в ближайшие три года попасть в первую десятку рейтинга Doing Business По его словам страна уже поднялась на семь пунктов в мировом рейтинге Doing business-2020 и заняла 64 место.

"Я уверен, что сейчас мы стоим на пороге экономического прорыва", - сказал Зеленский во вторник на инвестиционном форуме в Мариуполе. Трансляцию вел телеканал "Наш".

По его словам, об этом свидетельствует рост реального ВВП на 4,6% во втором квартале 2019 года. Кроме того, международные организации существенно улучшили прогнозы экономического роста на Украине в 2020 году, страна также поднялась на семь позиций в рейтинге Doing Business.

"Это же радостно, нет? Очень", - сказал Зеленский, напомнив, что кредитный рейтинг Украины был улучшен, а учетная ставка национальным банком была снижена.

Национальный банк Украины 24 октября понизил учетную ставку сразу на 1 процентный пункт - с 16,5% до 15,5% годовых. В начале октября регулятор спрогнозировал снижение учетной ставки до 9% к концу 2020 года и до 8% к концу 2021 года.

Ранее кабинет министров Украины утвердил проект госбюджета на 2020 год с прогнозом роста экономики на 3,3%, инфляцией 6% и дефицитом в 2,09% ВВП. Верховная Рада приняла документ в первом чтении. Замглавы ЦБ Украины Дмитрий Сологуб называл этот проект консервативным. При этом он отмечал, что поданный в парламент проект госбюджета еще будет меняться, в том числе его макроэкономические параметры.