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РИА Новости

Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва

13:51 29.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна стоит на пороге экономического прорыва.
Денежные купюры и монеты США и Украины
22 октября, 10:08РИА Новости
Минэкономразвития Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год
Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина ставит передо собой цель в ближайшие три года попасть в первую десятку рейтинга Doing Business По его словам страна уже поднялась на семь пунктов в мировом рейтинге Doing business-2020 и заняла 64 место.
"Я уверен, что сейчас мы стоим на пороге экономического прорыва", - сказал Зеленский во вторник на инвестиционном форуме в Мариуполе. Трансляцию вел телеканал "Наш".
По его словам, об этом свидетельствует рост реального ВВП на 4,6% во втором квартале 2019 года. Кроме того, международные организации существенно улучшили прогнозы экономического роста на Украине в 2020 году, страна также поднялась на семь позиций в рейтинге Doing Business.
"Это же радостно, нет? Очень", - сказал Зеленский, напомнив, что кредитный рейтинг Украины был улучшен, а учетная ставка национальным банком была снижена.
Национальный банк Украины 24 октября понизил учетную ставку сразу на 1 процентный пункт - с 16,5% до 15,5% годовых. В начале октября регулятор спрогнозировал снижение учетной ставки до 9% к концу 2020 года и до 8% к концу 2021 года.
Ранее кабинет министров Украины утвердил проект госбюджета на 2020 год с прогнозом роста экономики на 3,3%, инфляцией 6% и дефицитом в 2,09% ВВП. Верховная Рада приняла документ в первом чтении. Замглавы ЦБ Украины Дмитрий Сологуб называл этот проект консервативным. При этом он отмечал, что поданный в парламент проект госбюджета еще будет меняться, в том числе его макроэкономические параметры.
Угольный карьер
27 октября, 06:43РИА Новости
Украинской экономике предрекли сильный удар из-за дешевого российского угля
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ миреЭкономика
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