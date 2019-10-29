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РИА Новости

В Минздраве заявили об отсутствии проблем с устройством в семьи детей с ВИЧ

13:46 29.10.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевСемья
Семья
© РИА Новости / Александр Кряжев
Семья. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В России изменилась ситуация с усыновлением ВИЧ-инфицированных детей, сегодня проблемы устройства таких детей в приемные семьи не существует, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, профессор Евгений Воронин.
"В начале 2000-х годов мы стали заниматься проблемой ВИЧ-инфицированных детей, мы понимали, что эти дети могут прожить такую жизнь, как и дети без ВИЧ, но единственное, невозможно было отказного ребенка устроить в семью. Это как приговор: из 300 ВИЧ-инфицированных детей-сирот в семьи попали только пять человек... Постепенно отношение менялось, на сегодняшний момент проблем устройства ВИЧ-инфицированных отказных детей в семью не существует", - сказал Воронин на пресс-конференции.
Он отметил, что это произошло благодаря привлечению внимания к этой проблемы со стороны СМИ и известных людей. "Шаг за шагом, об этом говорили очень много известных людей, я благодарен журналистам, которые помогли изменить ситуацию", - добавил Воронин.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
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Евгений ВоронинЗдоровье - ОбществоРоссияОбщество
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