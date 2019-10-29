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РИА Новости

Найденная на улице в Москве шестимесячная девочка остается в больнице

13:45 29.10.2019 (обновлено: 14:07 29.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий АньковМедсестра
Медсестра
© РИА Новости / Виталий Аньков
Медсестра. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Найденная на улице в Москве шестимесячная девочка по-прежнему находится в больнице, патологий у ребенка не выявлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
© Фото : PoiskDeteiДевочка, оставленная неизвестным мужчиной в Москве на улице Щепкина
Девочка, оставленная неизвестным мужчиной в Москве на улице Щепкина
© Фото : PoiskDetei
Девочка, оставленная неизвестным мужчиной в Москве на улице Щепкина
Ранее старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила, что 21 октября на улице Щепкина в Москве была найдена шестимесячная девочка. По предварительным данным, ребенка оставил на улице неизвестный мужчина. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева взяла ситуацию на контроль. Также отмечалось, что девочка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает, она активна и хорошо идет на контакт.
Ребенок в больнице
21 октября, 19:58РИА Новости
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"На сегодняшний день, по данным проведенных обследований, патологий у девочки не выявлено. Обследования продолжаются. Прекрасно кушает, с удовольствием играет, гуляет, находится в хорошем настроении и эмоциональном тонусе", - приводит пресс-служба слова заведующей инфекционным отделением №7 детской больницы им. Сперанского Светланы Колягиной.
Кроме того, в пресс-службе уточнили, что с ребенком постоянно находится няня. По мере необходимости ребенка навещают сотрудники соцзащиты, девочка обеспечена всем необходимым.
"Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению родителей и родственников ребенка", - добавили в пресс-службе.
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