Найденная на улице в Москве шестимесячная девочка остается в больнице

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Найденная на улице в Москве шестимесячная девочка по-прежнему находится в больнице, патологий у ребенка не выявлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

© Фото : PoiskDetei Девочка, оставленная неизвестным мужчиной в Москве на улице Щепкина © Фото : PoiskDetei Девочка, оставленная неизвестным мужчиной в Москве на улице Щепкина

Ранее старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила, что 21 октября на улице Щепкина в Москве была найдена шестимесячная девочка. По предварительным данным, ребенка оставил на улице неизвестный мужчина. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева взяла ситуацию на контроль. Также отмечалось, что девочка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает, она активна и хорошо идет на контакт.

"На сегодняшний день, по данным проведенных обследований, патологий у девочки не выявлено. Обследования продолжаются. Прекрасно кушает, с удовольствием играет, гуляет, находится в хорошем настроении и эмоциональном тонусе", - приводит пресс-служба слова заведующей инфекционным отделением №7 детской больницы им. Сперанского Светланы Колягиной.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что с ребенком постоянно находится няня. По мере необходимости ребенка навещают сотрудники соцзащиты, девочка обеспечена всем необходимым.