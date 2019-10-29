Авторы новой системы пенсионных накоплений станут ее участниками

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов во время презентации законопроекта о гарантированном пенсионном плане в МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Авторы новой системы добровольных пенсионных накоплений в РФ - гарантированного пенсионного плана (ГПП), презентуя ее во вторник, заявили о намерении присоединиться к ней после официального запуска.

Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев презентовали законопроект, направленный на внедрение ГПП. Он предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. Проект предполагает, что ГПП будет абсолютно добровольной системой, пенсионные накопления в ней будут гарантированы государством. Также предлагается разрешить гражданам, у которых уже есть накопления в государственной пенсионной системе, перевести их в ГПП.

"Я думаю, что значительная часть владельцев остатков на счетах ОПС примет решение о переходе (в ГПП – ред.), но это не означает, что они начнут пополнять эти счета за счет своего заработка. Пополнять люди массово начнут свои счета за счет своего текущего заработка, когда информация о том, как работает продукт, будет доведена до сведения населения в понятном формате, и когда пенсионные фонды покажут эффективность управления данными средствами для гражданина, то есть заработают некую репутацию эффективных управленцев, и население поймет, что это выгодно. Вот тогда мы ожидаем, что эта история станет массовой с точки зрения пополнения счетов", - сказал Швецов.

"Мы с Алексеем Владимировичем (Моисеевым – ред.), как только закон вступит в силу, обязуемся начать пополнять свои счета", - заявил Швецов.