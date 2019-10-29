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РИА Новости

Авторы новой системы пенсионных накоплений станут ее участниками

13:39 29.10.2019 (обновлено: 13:40 29.10.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПервый зампред ЦБ Сергей Швецов во время презентации законопроекта о гарантированном пенсионном плане в МИА "Россия сегодня"
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов во время презентации законопроекта о гарантированном пенсионном плане в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Авторы новой системы добровольных пенсионных накоплений в РФ - гарантированного пенсионного плана (ГПП), презентуя ее во вторник, заявили о намерении присоединиться к ней после официального запуска.
Пенсия
25 октября, 00:30РИА Новости
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев презентовали законопроект, направленный на внедрение ГПП. Он предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. Проект предполагает, что ГПП будет абсолютно добровольной системой, пенсионные накопления в ней будут гарантированы государством. Также предлагается разрешить гражданам, у которых уже есть накопления в государственной пенсионной системе, перевести их в ГПП.
"Я думаю, что значительная часть владельцев остатков на счетах ОПС примет решение о переходе (в ГПП – ред.), но это не означает, что они начнут пополнять эти счета за счет своего заработка. Пополнять люди массово начнут свои счета за счет своего текущего заработка, когда информация о том, как работает продукт, будет доведена до сведения населения в понятном формате, и когда пенсионные фонды покажут эффективность управления данными средствами для гражданина, то есть заработают некую репутацию эффективных управленцев, и население поймет, что это выгодно. Вот тогда мы ожидаем, что эта история станет массовой с точки зрения пополнения счетов", - сказал Швецов.
"Мы с Алексеем Владимировичем (Моисеевым – ред.), как только закон вступит в силу, обязуемся начать пополнять свои счета", - заявил Швецов.
По его словам, соответствующий закон о внедрении новой системы добровольных пенсионных накоплений может быть принят в следующем году с отсрочкой вступления в силу, так как пенсионным фондам надо будет подготовиться, присоединиться к пенсионному оператору, который будет администрировать взносы, вести реестр участников ГПП. "То есть, это, наверное, середина 2021 года, не раньше", - добавил он.
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пенсииСергей ШвецовАлексей МоисеевЦентральный Банк РФМинистерство финансов РФРоссияОбщество
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