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РИА Новости

Армения может стать "мостом" между ЕС и ЕАЭС, считают эксперты

13:36 29.10.2019
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© РИА Новости / Алина Старостина / Перейти в фотобанкВид на город Ереван
Вид на город Ереван
© РИА Новости / Алина Старостина
Перейти в фотобанк
Вид на город Ереван. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Постоянную площадку для обсуждения проблем между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ЕС можно разместить в Армении, Ереван также может быть посредником в рамках проектов со странами Ближнего Востока, считают эксперты.
Армения с 2015 года является членом ЕАЭС и Таможенного союза, а в 2017 году подписала соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве Армения - ЕС, предусматривающее постепенную интеграцию страны в европейское семейство, отмечается в докладе "Россия и Армения в системе региональной безопасности".
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"Первую практическую вещь, которую мы написали в рекомендациях, это создание постоянной площадки на территории Армении для прямого диалога и обсуждения проблем и перспектив между ЕС и ЕАЭС. Это может быть политико-экспертная площадка", - отметил один из авторов доклада старший преподаватель факультета востоковедения Ереванского государственного университета Варужан Гегамян в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".
По его словам, опыт работы Армении сразу с двумя разными интеграционными проектами необходимо актуализировать и превратить страну в "своеобразные ворота для ЕС в ЕАЭС и наоборот". "Мне кажется это очень продуктивной вещью, и оно может перерасти в нечто большее. То есть, в этом могут участвовать не только ЕАЭС и ЕС, но и другие интеграционные проекты, которые существуют на территории большого Ближнего Востока", - сказал Гегамян.
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Авторы доклада отмечают, что в ситуации конфронтации между РФ и ЕС, напряжением на Ближнем Востоке и постепенным повышением напряжения между Китаем и США единственным логичным выводом представляется "конструирование мостов между крупными интеграционными союзами". "Примером подобной страны-моста может служить Армения, которая… в рамках своей внешней политики совмещает стратегические отношения с Россией, с одной стороны, и тесное сотрудничество с ЕС, с другой… При этом роль "моста" отличается от более знакомой посреднической деятельности. В отличие от посредничества страна, играющая роль "моста", равным образом является частью обеих сторон и при любой динамике испытывает на себе последствия происходящих трансформаций", - отмечается в докладе.
Перспективы выстраивания взаимоотношений ЕАЭС и ЕС через посредничество Армении существуют, основной вопрос – насколько быстро удастся добиться прогресса, считает старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений РУДН Дмитрий Сидоров.
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"Перспективы выстраивания отношений между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом через посредничество Армении имеет место быть, но насколько прогресса здесь быстро удастся добиться – большой вопрос. Потому что на политическом уровне сегодня подходы в Брюсселе и в Москве остаются в русле real politic, действует режим санкций", - сказал Сидоров.
По его мнению, начинать диалог надо с дискуссии в рамках экспертного сообщества, а также с привлечением бизнес-структур.
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Евразийский экономический союзЕвросоюзАрменияВ мире
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