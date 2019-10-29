Потерпевший по делу Baring Vostok оценил стоимость спорного пакета акций

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Потерпевший по делу о хищениях в Baring Vostok Шерзод Юсупов заявил, что акции IFTG не превышали цену в 260 миллионов, а не в несколько миллиардов, как указано в экспертизе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На заседании по рассмотрению апелляционных жалоб стороны защиты основателя Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера Филиппа Дельпаля в Мосгорсуде присутствовал потерпевший Шерзод Юсупов. Он утверждал, что документы защиты фигурантов об акциях - это ложь. "Никогда они не превышали стоимость 260 - максимум 290 миллионов, обвиняемые же говорят о миллиардах",- сказал потерпевший. Представитель банка "Восточный" также заметила, что акции никогда не стоили 3 миллиарда рублей.

При этом, по словам Дельпаля, никто не утверждает, что спорные акции стоили 254 миллиона рублей. "Эксперт указывает, что оценка активов, привязанных к акциям - это 4 миллиарда рублей", - сказал он.

Он также прокомментировал слова Юсупова о том, что банк никогда не оценивал эти акции в 3 миллиарда рублей. "Это неправда, банк их оценивал, и проверить это можно как минимум четырьмя способами", - сказал Дельпаль.

В конце сентября фигуранты дела ознакомились с экспертизой по оценке стоимости спорного пакета акций International Financial Technology Group (IFTG), согласно которой рыночная стоимость ценных бумаг, переданных банку "Восточный" в счет погашения кредита, составляет не 600 тысяч рублей, как утверждали потерпевший и само следствие, а 3,8 миллиарда рублей.

Фигурантов этого уголовного дела, одного из самых громких за последние годы, обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Сами бизнесмены себя виновными не признают.