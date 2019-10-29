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РИА Новости

Потерпевший по делу Baring Vostok оценил стоимость спорного пакета акций

13:32 29.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Потерпевший по делу о хищениях в Baring Vostok Шерзод Юсупов заявил, что акции IFTG не превышали цену в 260 миллионов, а не в несколько миллиардов, как указано в экспертизе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На заседании по рассмотрению апелляционных жалоб стороны защиты основателя Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера Филиппа Дельпаля в Мосгорсуде присутствовал потерпевший Шерзод Юсупов. Он утверждал, что документы защиты фигурантов об акциях - это ложь. "Никогда они не превышали стоимость 260 - максимум 290 миллионов, обвиняемые же говорят о миллиардах",- сказал потерпевший. Представитель банка "Восточный" также заметила, что акции никогда не стоили 3 миллиарда рублей.
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При этом, по словам Дельпаля, никто не утверждает, что спорные акции стоили 254 миллиона рублей. "Эксперт указывает, что оценка активов, привязанных к акциям - это 4 миллиарда рублей", - сказал он.
Он также прокомментировал слова Юсупова о том, что банк никогда не оценивал эти акции в 3 миллиарда рублей. "Это неправда, банк их оценивал, и проверить это можно как минимум четырьмя способами", - сказал Дельпаль.
В конце сентября фигуранты дела ознакомились с экспертизой по оценке стоимости спорного пакета акций International Financial Technology Group (IFTG), согласно которой рыночная стоимость ценных бумаг, переданных банку "Восточный" в счет погашения кредита, составляет не 600 тысяч рублей, как утверждали потерпевший и само следствие, а 3,8 миллиарда рублей.
Фигурантов этого уголовного дела, одного из самых громких за последние годы, обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Сами бизнесмены себя виновными не признают.
Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.
Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы
Суд арестовал активы фигурантов дела Baring Vostok
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Майкл КалвиДело Bаring VostokРоссияПроисшествия
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