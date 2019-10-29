Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T13:32Z
https://ria.ru/20191029/1560349905.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155759/20/1557592090_0:118:2767:1674_1036x0_80_0_0_b440659f0ae2802c5839f814e90db754.jpg
РИА Новости

Зюганов поддержал возрождение комсомола как стартовой площадки для карьеры

13:32 29.10.2019
118
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время акции КПРФ "За честные и чистые выборы!" на проспекте академика Сахарова в Москве. 17 августа 2019
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время акции КПРФ За честные и чистые выборы! на проспекте академика Сахарова в Москве. 17 августа 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал идею возрождения комсомола в качестве молодежной стартовой площадки для карьеры.
Эксперты и политики, ранее опрошенные РИА Новости, предложили возродить комсомол в России, превратив его из идеологической организации в стартовую площадку для карьеры, нацеленную на подготовку эффективных управленцев и на самореализацию молодежи.
"Наш весь актив прошел через комсомол, пионерию, через студенческие отряды. У нас есть молодежные секции во фракции. Мы поддерживаем все, что связано с научно-техническим творчеством. Во всех наших народных предприятиях есть условия для развития детей. Это у нас главное условие. На мой взгляд, это очень хорошо", - сказал Зюганов РИА Новости.
Он также отметил, что не обязательно подчинять цели организации узко партийным интересам, но следует воспитывать в участниках ценности коллективизма, справедливости и духовности.
"Любить страну - это идеология? Второе - честно трудиться, прекрасно учиться, уважать старших, знать свою историю, помогать тем, кому трудно и плохо, поддерживать инвалидов. Это и есть суть молодежного пионерского движения", - сказал Зюганов.
Во вторник, 29 октября исполняется 101 год со дня образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). Он был создан на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи 29 октября - 4 ноября 1918 года.
Колонна комсомольцев с лозунгом Вся рабочая молодежь - в ряды Ленинского комсомола во время демонстрации на Красной площади
29 октября 2018, 01:01РИА Новости
Российский коммунистический союз молодежи (комсомол)
580009
Обсудить 3
КПРФГеннадий ЗюгановРоссияОбщество
Рекомендуем
Выпускники
Минтруд запустит сервис для отслеживания трудоустройства выпускников вузов
Президент РФ Владимир Путин
Путин во вторник встретится с ректором МГУ Садовничим
Вид на Таллин
Большинство эстонцев поддерживают идею строительства АЭС, показал опрос
Студенты на лекции
В Госдуме предложили новое основание для бесплатного обучения в вузах
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва
Президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясен Засурский
Медведев поздравил с юбилеем президента журфака МГУ Засурского
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев назначил Рукавишникова замруководителя Рособрнадзора
Вид на город Ереван
Армения может стать "мостом" между ЕС и ЕАЭС, считают эксперты
Студенты во время лекции в МГУ
В Минобрнауки ожидают в два раза больше иностранных студентов к 2024 году
Добыча нефти
Компания из ОЭЗ Москвы испытает уникальное оборудование для очистки нефти
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле обращают внимание на исследования о страхах россиян, заявил Песков
Вид на город Марсель во Франции
Заммэра Марселя считает, что нужно снять санкции с России
Антарктида
Японцы создали передвижной дом для исследователей Антарктики и Луны
Один из четырех противоминных кораблей НАТО входит в порт Одессы
В Одессу прибыли четыре корабля НАТО
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Заммэра Марселя поблагодарил Путина за действия в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
15:09В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
15:08Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
15:07Путин планирует обсудить с Орбаном экономику и международную проблематику
15:06Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после сердечного приступа
15:06Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в День народного единства
15:01Депутат от "Слуги народа" заявил о попытках сорвать разведение в Золотом
15:01В Раде призвали Зеленского провести заседание СНБО из-за вспышек дифтерии
14:59Каталонские студенты объявили бессрочную забастовку
14:59На Ямале нашли мужчину, убившего двух женщин и ребенка 19 лет назад
14:58Суд отказался смягчить наказание убившему жену фотографу Лошагину
14:58Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами на границе с Крымом
14:58Молдавского олигарха Плахотнюка объявили в международный розыск
14:57Премьер Украины заявил, что Коломойский не влияет на правительство
14:55МИД предупредил россиян о тропическом шторме и ливнях на юге Китая
14:52Число пострадавших при землетрясении на Филиппинах превысило 400 человек
14:51МИД предупредил россиян о возможном повторном землетрясении на Филиппинах
Лента новостейМолния