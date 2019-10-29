Зюганов поддержал возрождение комсомола как стартовой площадки для карьеры

"Наш весь актив прошел через комсомол, пионерию, через студенческие отряды. У нас есть молодежные секции во фракции. Мы поддерживаем все, что связано с научно-техническим творчеством. Во всех наших народных предприятиях есть условия для развития детей. Это у нас главное условие. На мой взгляд, это очень хорошо", - сказал Зюганов РИА Новости.