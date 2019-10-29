Зюганов поддержал возрождение комсомола как стартовой площадки для карьеры

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал идею возрождения комсомола в качестве молодежной стартовой площадки для карьеры.
Эксперты и политики, ранее опрошенные РИА Новости, предложили возродить комсомол в России, превратив его из идеологической организации в стартовую площадку для карьеры, нацеленную на подготовку эффективных управленцев и на самореализацию молодежи.
"Наш весь актив прошел через комсомол, пионерию, через студенческие отряды. У нас есть молодежные секции во фракции. Мы поддерживаем все, что связано с научно-техническим творчеством. Во всех наших народных предприятиях есть условия для развития детей. Это у нас главное условие. На мой взгляд, это очень хорошо", - сказал Зюганов РИА Новости.
Он также отметил, что не обязательно подчинять цели организации узко партийным интересам, но следует воспитывать в участниках ценности коллективизма, справедливости и духовности.
"Любить страну - это идеология? Второе - честно трудиться, прекрасно учиться, уважать старших, знать свою историю, помогать тем, кому трудно и плохо, поддерживать инвалидов. Это и есть суть молодежного пионерского движения", - сказал Зюганов.
Во вторник, 29 октября исполняется 101 год со дня образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). Он был создан на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи 29 октября - 4 ноября 1918 года.
29 октября 2018, 01:01РИА НовостиРоссийский коммунистический союз молодежи (комсомол)