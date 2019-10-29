Заммэра Марселя считает, что нужно снять санкции с России

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Снятие санкций с России было бы "прекрасным жестом" и позволило бы и дальше развивать взаимоотношения России и Франции, считает заместитель мэра города Марселя, ответственный за международные отношения и евро-средиземноморское сотрудничество Жан Роатта.
Об этом он заявил на конференции в мэрии российской столицы, посвященной сотрудничеству Москвы и Марселя.
В рамках конференции руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин и Роатта подписали документы о сотрудничестве городов на 2020-2023 годы.
"Я хотел бы, чтобы мы пошли дальше, мы должны дальше заключать договоры между нашими странами. И нужно, я считаю, снять эмбарго, наложенное на Россию, это будет прекрасный жест, потому что диалог в Трианоне, он как раз основывался на встречах, на роли молодых людей, в отношениях между двумя странами. И для нас это очень важное направление",- сказал Роатта.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже почти пять лет. Президент РФ подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Соответствующим постановлением правительства определены страны, в отношении которых действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: США, страны ЕС, Канада, Австрия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Также кабмином определен конкретный перечень продукции, попавшей под эмбарго.
1 сентября 2017, 14:00РИА НовостиВведение санкций против России и ответные шаги