Заммэра Марселя считает, что нужно снять санкции с России

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Снятие санкций с России было бы "прекрасным жестом" и позволило бы и дальше развивать взаимоотношения России и Франции, считает заместитель мэра города Марселя, ответственный за международные отношения и евро-средиземноморское сотрудничество Жан Роатта.

Об этом он заявил на конференции в мэрии российской столицы, посвященной сотрудничеству Москвы и Марселя.

В рамках конференции руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин и Роатта подписали документы о сотрудничестве городов на 2020-2023 годы.

"Я хотел бы, чтобы мы пошли дальше, мы должны дальше заключать договоры между нашими странами. И нужно, я считаю, снять эмбарго, наложенное на Россию, это будет прекрасный жест, потому что диалог в Трианоне, он как раз основывался на встречах, на роли молодых людей, в отношениях между двумя странами. И для нас это очень важное направление",- сказал Роатта.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.