Некоторые бойцы РПК остались в зоне "Источника мира", считают в Анкаре

Турецкое КПП на границе с Сирией. Вид из города Айн-аль-Араб (Кобани). Архивное фото

Турецкое КПП на границе с Сирией. Вид из города Айн-аль-Араб (Кобани)

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Турция считает, что в зоне проведения военной операции "Источник мира" остались бойцы, считающейся террористической в Анкаре группировки "Рабочая партия Курдистана", заявил во вторник газете Турция считает, что в зоне проведения военной операции "Источник мира" остались бойцы, считающейся террористической в Анкаре группировки "Рабочая партия Курдистана", заявил во вторник газете Sabah министр обороны страны Хулуси Акар.

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они содействуют выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы - он должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.

Газета отмечает, что министр дал интервью за "несколько часов" до истечения срока в 150 часов.

"Кажется, в зоне проведения операции "Источник мира" все еще остались террористы РПК", - заявил Акар. Он сообщил, что за время военной операции под контроль турецких ВС перешли 395 сирийских населенных пунктов.

По словам министра, в Манбидже и Телль-Рифате находятся по примерно тысяче "террористов".

Комментируя совместные патрули с РФ, министр отметил, что позже будут определены подробные правила деятельности патрулей, какие транспортные средства будут использоваться.

Акар заявил, что из "отпущенных" курдами на свободу террористов ИГ* турецкая армия задержала 265 боевиков.

Он также заявил, что прямых контактов у Анкары с Дамаском нет, связь осуществляется через посредничество РФ.

Министр также отверг обвинения в применении Турцией запрещенных видов оружия и заявил, что полтора миллиона курдов покинули свои дома "под давлением РПК".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.

Ранее посол Турции в Москве Мехмет Самсар сообщил РИА Новости, что перед началом турецкой операции в Сирии были приняты меры для защиты гражданского населения и инфраструктуры.