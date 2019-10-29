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РИА Новости
Война в Сирии

Некоторые бойцы РПК остались в зоне "Источника мира", считают в Анкаре

13:26 29.10.2019 (обновлено: 13:40 29.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинТурецкое КПП на границе с Сирией. Вид из города Айн-аль-Араб (Кобани)
Турецкое КПП на границе с Сирией. Вид из города Айн-аль-Араб (Кобани)
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Турецкое КПП на границе с Сирией. Вид из города Айн-аль-Араб (Кобани). Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Турция считает, что в зоне проведения военной операции "Источник мира" остались бойцы, считающейся террористической в Анкаре группировки "Рабочая партия Курдистана", заявил во вторник газете Sabah министр обороны страны Хулуси Акар.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они содействуют выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы - он должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
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Газета отмечает, что министр дал интервью за "несколько часов" до истечения срока в 150 часов.
"Кажется, в зоне проведения операции "Источник мира" все еще остались террористы РПК", - заявил Акар. Он сообщил, что за время военной операции под контроль турецких ВС перешли 395 сирийских населенных пунктов.
По словам министра, в Манбидже и Телль-Рифате находятся по примерно тысяче "террористов".
Комментируя совместные патрули с РФ, министр отметил, что позже будут определены подробные правила деятельности патрулей, какие транспортные средства будут использоваться.
Акар заявил, что из "отпущенных" курдами на свободу террористов ИГ* турецкая армия задержала 265 боевиков.
Он также заявил, что прямых контактов у Анкары с Дамаском нет, связь осуществляется через посредничество РФ.
Министр также отверг обвинения в применении Турцией запрещенных видов оружия и заявил, что полтора миллиона курдов покинули свои дома "под давлением РПК".
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
Ранее посол Турции в Москве Мехмет Самсар сообщил РИА Новости, что перед началом турецкой операции в Сирии были приняты меры для защиты гражданского населения и инфраструктуры.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииХулуси АкарТурцияСирияВ мире
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