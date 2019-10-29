В Кремле обращают внимание на исследования о страхах россиян, заявил Песков

"Мы, безусловно, обращаем внимание, я же говорил, на все подобные публикации. Мы не всегда знакомы с методологией опросов, не всегда знакомы с формулировкой, как вопросы формулировались респондентам. Но, тем не менее, безусловно, мы обращаем на это внимание и принимаем во внимание результаты таких опросов", - сказал он журналистам.