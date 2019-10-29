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РИА Новости

В Кремле обращают внимание на исследования о страхах россиян, заявил Песков

13:24 29.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Кремле обращают внимание на исследования о страхах россиян, но для установления причин нужен более глубокий анализ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Журналисты спросили у Пескова, обратили ли в Кремле внимание на результаты опроса социологов "Левады-центра", выяснивших, что одним из главных страхов россиян является произвол властей. Больше него россияне боятся войны и болезни близких.
"Мы, безусловно, обращаем внимание, я же говорил, на все подобные публикации. Мы не всегда знакомы с методологией опросов, не всегда знакомы с формулировкой, как вопросы формулировались респондентам. Но, тем не менее, безусловно, мы обращаем на это внимание и принимаем во внимание результаты таких опросов", - сказал он журналистам.
Говоря о возможных причинах таких результатов, Песков отметил, что здесь трудно делать обобщающие выводы.
"Безусловно, есть какие-то резонансные случаи, которые, конечно, накладывают эмоциональный отпечаток, но здесь, конечно, нужен более глубокий анализ с более глубокой дифференциацией. С тем, чтобы действительно понять причины и действительно общее отношение... не эмоциональное, а основанное на реальных процессах и событиях", - уточнил Песков.
Он добавил, что в Кремле пока не планируют проводить такой анализ, но этого нельзя исключать.
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Левада-центрДмитрий ПесковРоссияОбщество
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