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РИА Новости

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

13:21 29.10.2019 (обновлено: 14:35 29.10.2019)
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Старт отвода сил между ополченцами ЛНР и украинскими силовиками у города Золотое. Стоп-кадр видео
Старт отвода сил между ополченцами ЛНР и украинскими силовиками у города Золотое. Стоп-кадр видео
КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Он отметил, что в 13:03 ВСУ запустили белую ракету в знак своей готовности, минуту спустя была выпущена ответная ракета со стороны ЛНР.
"Пошел отсчет трех суток, отведенных на разведение сил и средств по условиям рамочного соглашения", — написал Мирошник у себя в Telegram-канале.
Как передает корреспондент РИА Новости, ополченцы и силовики также запустили зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие начало отвода сил у Золотого.
Ранее о начале отвода сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он отметил, что в районе Золотого последние обстрелы состоялись более десяти дней назад. По словам министра, начало разведения сил и средств у Петровского возможно через семь-десять дней.
Пристайко напомнил, что отвод войск и вооружений у этих населенных пунктов является условием для проведения саммита в "нормандском формате".
По словам министра, предварительная дата этой встречи уже выбрана, но он не станет ее озвучивать, так как не все стороны дали подтверждение. Пристайко выразил надежду, что саммит состоится до конца ноября.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил. Его начало назначили на 9 октября, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.
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Луганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Неужели? Хохлы если даже уйдут, под конец какую-нибудь пакость заделают.
29 октября, 13:27
ddeluxo-87
2300001
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