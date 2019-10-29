Порошенко хотел стать лидером протестов, считает глава офиса Зеленского

"Не был бы Петр Петром". Чем обернутся для Порошенко уголовные дела Депутат Рады обвинил экс-президента Петра Порошенко в получении взятки в 150 миллионов долларов. В эфире радио Sputnik политолог Кира Сазонова рассказала, как, на ее взгляд, могут развиваться события.

"У нас есть информация, что один из политических лидеров, а именно экс-президент, принимает максимальные меры по увеличению своей роли в протестном движении (протестах против реализации "формулы Штайнмайера" – ред.). И это неудивительно, это знают все, это знают те люди, которые присутствовали в центре Киева. И именно они говорили, что Петр Алексеевич был частью этого движения, его активно старались сделать лидером. Что не было воспринято другими участниками этого движения", - сказал Богдан в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник.