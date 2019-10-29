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РИА Новости

Порошенко хотел стать лидером протестов, считает глава офиса Зеленского

13:20 29.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко пожимает руки своим сторонникам около здания Государственного бюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко пожимает руки своим сторонникам около здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко пожимает руки своим сторонникам около здания Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что экс-глава государства Петр Порошенко хотел стать лидером протестов против реализации "формулы Штайнмайера" по Донбассу, но это не приняли другие участники протестов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Порошенко хочет стать лидером нового "майдана".
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
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"У нас есть информация, что один из политических лидеров, а именно экс-президент, принимает максимальные меры по увеличению своей роли в протестном движении (протестах против реализации "формулы Штайнмайера" – ред.). И это неудивительно, это знают все, это знают те люди, которые присутствовали в центре Киева. И именно они говорили, что Петр Алексеевич был частью этого движения, его активно старались сделать лидером. Что не было воспринято другими участниками этого движения", - сказал Богдан в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник.
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, при этом призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
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Андрей БогданПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийКиевВ мире
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