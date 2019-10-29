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РИА Новости

В Госдуме открылась выставка к юбилею Примакова

13:18 29.10.2019 (обновлено: 13:19 29.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир РодионовПремьер-министр РФ Евгений Примаков
Премьер-министр РФ Евгений Примаков
© РИА Новости / Владимир Родионов
Премьер-министр РФ Евгений Примаков. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Человек, который отдал всего себя своей стране, патриот России, политик, который умел убеждать и вести диалог - так говорят сегодня российские парламентарии об известном ученом и политике Евгении Примакове, 90-летие со дня рождения которого отмечается во вторник.
В Госдуме в этот день открылась выставка, приуроченная к юбилею со дня рождения Евгения Примакова. В церемонии приняли участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, члены семьи Евгения Примакова – супруга Ирина Примакова и внук – депутат ГД Евгений Примаков, лидеры парламентских фракций, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава ФНПР Михаил Шмаков, президент РСПП Александр Шохин, генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова, ректоры МГУ Виктор Садовничий и МГИМО Анатолий Торкунов.
Вице-президент Российского совета по международным делам Вячеслав Трубников на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН, посвященное 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова
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Всего себя на благо родины

"Посмотрите, сегодня Евгений Максимович собрал в этом зале и левых, и правых, и консерваторов, и либералов. По-другому и быть не могло, потому что всю свою жизнь он посвятил России. Он – патриот, человек, который любил нашу страну и себя отдавал полностью для того, чтобы она была сильной", - отметил спикер Госдумы в своем выступлении.
"И когда мы говорим о Примакове, в первую очередь это человек, который отдал себя стране. Это человек, который до конца своей жизни подчёркивал при каждой встрече, что нашей стране повезло. Он видел будущее нашей страны с (Владимиром) Путиным, и он всегда говорил, что нам необходимо помогать президенту... Он считал Путина преимуществом нашей страны", - добавил Володин.
Лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов напомнил, что во время работы в Госдуме в III созыве Примаков возглавлял одну из фракций, и за период своей работы в нижней палате парламента зарекомендовал себя как политик, который умел увести диалог и убеждать.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
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"Я думаю, что он - один из тех, кто стоял у истоков создания такой коалиции, где можно было договариваться, можно было принимать решения, потому что (парламентского) большинства не было ни у кого. Именно у него был взгляд намного вперед о будущем нашей страны", - отметил политик.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о роли Примакова в его жизни: по словам политика, они близко дружили с Евгением Максимовичем до последних дней его жизни. Также Зюганов поделился воспоминанием о том, как повел себя Примаков после назначения премьер-министром, а в стране случился дефолт: первое, что сделал Примаков, как рассказал Зюганов, - поручил Валентине Матвиенко, которая тогда занимала пост вице-премьера, с 1 декабря полностью выплачивать пенсии, зарплаты и стипендии бюджетникам, военным.
"Мне думается, сегодня его подвиг после дефолта мы должны глубоко осмыслить и принять на вооружение", - добавил лидер КПРФ.
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Тернистый путь наверх

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что ему "удобно говорить о Евгении Максимовиче, потому что он "завидовал ему".
"Он - востоковед, я - востоковед. Он прошел снизу доверху: возглавил два ведущих института востоковедения и международных отношений, туда, куда меня даже курьером не хотели брать, если бы я обратился... Блестящая биография, об этом может мечтать любой чиновник: он снизу прошел до самого верха. Председатель Совета Союза (Верховного Совета СССР) - это практически президент, чуть-чуть еще и он во главе СССР мог оказаться на каком-то этапе", - поделился Жириновский.
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25 октября, 20:03
Лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить в Госдуме памятный знак Евгению Примакову, который работал в составе нижней палаты парламента третьего созыва. C таким предложением политик обратился к спикеру палаты прямо во время церемонии.
Экспозиция, организованная нижней палатой парламента совместно с Государственным центральным музеем современной истории России, рассказывает о многогранной личности Примакова, его роли в политической жизни Советского Союза, России и мира. На выставке представлены личные вещи Примакова, документы и фотографии. Один из центральных экспонатов – портфель, который был с ним 24 марта 1999 года во время знаменитого "разворота над Атлантикой". Отдельный раздел выставки посвящён фотоработам самого Примакова на Ближнем Востоке.
Евгений Примаков, советский и российский государственный деятель, был одним из ведущих отечественных востоковедов, крупным специалистом в области мировой экономики и международных отношений. В разные годы возглавлял СВР, МИД, правительство России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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