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РИА Новости
Война в Сирии

В Кремле оценили перспективы запуска Конституционного комитета Сирии

13:15 29.10.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Кремле надеются, что запуск работы Конституционного комитета Сирии станет хорошим началом для реального процесса политического урегулирования в САР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы все желаем продуктивного и конструктивного заседания, надеемся, что это будет хорошим началом для реального процесса политического урегулирования",  - сказал Песков журналистам.
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Он затруднился ответить на вопрос, насколько начало работы конституционного комитета позволит достичь цели по реальному предоставлению оппозиции власти в Сирии.
"На этот вопрос просто невозможно ответить, кто же знает, он только соберется первый раз", - отметил Песков.
В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Они будут большинством голосов принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав из 45 человек. Назначать членов малого состава будут из числа членов соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений. Официальное начало работы Конституционного комитета должно состояться 30 октября в Женеве.
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Война в СирииДмитрий ПесковСирияООНРоссияВ мире
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