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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Старообрядцы из Бразилии и США поедут осваивать Дальний Восток

13:13 29.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖитель семейского села старообрядцев Тарбагатай в Бурятии Геннадий Гудков.
Житель семейского села старообрядцев Тарбагатай в Бурятии Геннадий Гудков.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Главы восьми старообрядческих общин из Бразилии и США указом президента России получили гражданство Российской Федерации для переезда в Приморский край, сообщает пресс-служба агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
"Восемь глав старообрядческих общин из Бразилии и США приняты в гражданство Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации. Получение гражданства – первый шаг к возвращению в Приморский край", - говорится в сообщении.
Глава общины из Бразилии Авраам Калугин, получивший гражданство в соответствии с указом президента России, рассказал, что готовится к окончательному переезду в Россию.
"Мы вернулись в ноябре из поездки (в Россию). Посмотрели все, нам понравилось. В апреле я опять ездил в Москву и на Дальний Восток, и тогда мы решили окончательно, что мы поедем, если будет гражданство и то, что необходимо... Мы всю жизнь занимаемся сельским хозяйством. Здесь мы выращиваем сою и кукурузу. На Дальнем Востоке есть другие варианты. Там близко и Корея, и Китай, и Япония - будем смотреть, что выгодно выращивать", - сказал Калугин.
Как сообщает пресс-служба, глава общины из Бразилии планирует переехать в Приморье с семьей в 2020 году после вступления в программу добровольного переселения соотечественников.
Темой возвращения старообрядцев на Родину занимается "Рабочая группа по содействию добровольному переселению соотечественников-старообрядцев, проживающих за рубежом, и их адаптации в России". Как говорится в сообщении АРЧК ДВ, среди ключевых вопросов, в которых помогают переселенцам: получение гражданства, предоставление в собственность земельных участков площадью от 300 до 600 гектаров на семью, льготное долгосрочное кредитование, получение налоговых каникул после переселения, прохождение альтернативной службы в армии.
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) — автономная некоммерческая организация, созданная по распоряжению правительства РФ. Как сообщается на сайте Агентства, оно отвечает за информационное и методологическое сопровождение программы "Дальневосточный гектар", обеспечивает квалифицированными кадрами предприятия региона, резидентов ТОР, порта Владивосток, а также инвестиционные проекты.-
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Религия и мировоззрениеНовости - НедвижимостьДальневосточный гектарВладивостокСШАрелигияОбщество
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