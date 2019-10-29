Старообрядцы из Бразилии и США поедут осваивать Дальний Восток

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Главы восьми старообрядческих общин из Бразилии и США указом президента России получили гражданство Российской Федерации для переезда в Приморский край, сообщает пресс-служба агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

"Восемь глав старообрядческих общин из Бразилии и США приняты в гражданство Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации. Получение гражданства – первый шаг к возвращению в Приморский край", - говорится в сообщении.

Глава общины из Бразилии Авраам Калугин, получивший гражданство в соответствии с указом президента России, рассказал, что готовится к окончательному переезду в Россию.

"Мы вернулись в ноябре из поездки (в Россию). Посмотрели все, нам понравилось. В апреле я опять ездил в Москву и на Дальний Восток, и тогда мы решили окончательно, что мы поедем, если будет гражданство и то, что необходимо... Мы всю жизнь занимаемся сельским хозяйством. Здесь мы выращиваем сою и кукурузу. На Дальнем Востоке есть другие варианты. Там близко и Корея, и Китай, и Япония - будем смотреть, что выгодно выращивать", - сказал Калугин.

Как сообщает пресс-служба, глава общины из Бразилии планирует переехать в Приморье с семьей в 2020 году после вступления в программу добровольного переселения соотечественников.

Темой возвращения старообрядцев на Родину занимается "Рабочая группа по содействию добровольному переселению соотечественников-старообрядцев, проживающих за рубежом, и их адаптации в России". Как говорится в сообщении АРЧК ДВ, среди ключевых вопросов, в которых помогают переселенцам: получение гражданства, предоставление в собственность земельных участков площадью от 300 до 600 гектаров на семью, льготное долгосрочное кредитование, получение налоговых каникул после переселения, прохождение альтернативной службы в армии.