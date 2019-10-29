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РИА Новости

В Ливане 12 дней подряд парализована работа всех банков

13:13 29.10.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНабережная Бейрута
Набережная Бейрута
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Набережная Бейрута. Архивное фото
БЕЙРУТ, 28 окт - РИА Новости. Банки в Ливане закрыты 12 дней подряд на фоне массовых антиправительственных демонстраций по всей стране.
Массовые демонстрации продолжаются в Ливане с 17 октября. По разным данным, всего в антиправительственных акциях участвуют более двух миллионов человек при том, что все население страны составляет 4 миллиона человек. Главное требование протестующих - отставка действующего правительства Саада Харири. Активисты ежедневно блокируют основные автомагистрали страны и главные дороги крупных городов, включая столицу. Помимо банков, парализована работа школ и университетов.
Ливан
ДополняетсяРИА Новости
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Ассоциация банков Ливана в понедельник распространила заявление о решении обслуживать клиентов только через банкоматы и пообещала обеспечить достаточное количество наличных средств, чтобы дать возможность гражданам получить свои зарплаты.
"Банки боятся открывать двери для клиентов, пока на улицах продолжаются массовые демонстрации. Еще банки боятся открыться потому, что не смогут удовлетворить весь спрос на рынке, в том числе обеспечить переводы депозитов всех желающих клиентов за пределы Ливана", - рассказал РИА Новости ведущий менеджер одного из крупнейших банков страны Ияд Асаад.
По его словам, само население опасается, что при открытии банков резко изменится курс национальной валюты по отношению к доллару, что резко ухудшит финансовое положение граждан. Глава Центрального банка Ливана в понедельник заявил в интервью телеканалу CNN, что в экономике наступит "коллапс" в ближайшие дни, если массовые демонстрации продолжатся и не будет найдено решение.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает находиться в кризисном положении, согласно высказываниям местных политиков и экспертов. Президент страны Мишель Аун в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Ограничена выдача долларов и повышен процент комиссии при выдаче иностранной валюты наличными, что привело к трудностям как среди предпринимателей, которые ведут расчеты в долларах, так и среди рядовых жителей. Дефицит уже негативно сказался на владельцах топливных заправок, мукомольных предприятий и фармацевтических компаний.
Протесты и массовые антиправительственные демонстрации вспыхнули в разных городах Ливана после решения кабинета министров страны одобрить введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на 18 октября объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились.
Первые протесты и забастовки начались в Ливане в конце апреля и продолжались до конца мая. Профсоюзы начали бастовать, после того как правительство при утверждении госбюджета на 2019 финансовый год включило пункты, предусматривающие сокращение зарплат и социальных выплат госслужащим и отставным военным.
Президент Ливана Мишель Аун
24 октября, 13:48РИА Новости
Президент Ливана готов начать диалог с представителями протестующих
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Мишель АунСаад ХаририБейрутЛиванВ мире
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