Песков назвал обмен санкциями вынужденной мерой

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не была инициатором обмена санкциями, это вынужденная мера, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что Россия не была инициатором этого санкционного обмена. Это вынужденная мера. Вместе с тем, нет худа без добра: есть определенные плюсы и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики. Но мера вынужденная, и, да, сейчас мы находимся в условиях обмена санкционными решениями, не по нашей инициативе", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, насколько в Кремле удовлетворены итогами контрсанкций и политики импортозамещения.
Он также добавил, что вопросы о том, какие отрасли показали наилучший результат в условиях импортозамещения, следует задавать Минсельхозу.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Совет ЕС официально продлил на полгода в конце июня экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Кроме того, ЕС продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года.