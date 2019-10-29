Песков назвал обмен санкциями вынужденной мерой

"Вы знаете, что Россия не была инициатором этого санкционного обмена. Это вынужденная мера. Вместе с тем, нет худа без добра: есть определенные плюсы и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики. Но мера вынужденная, и, да, сейчас мы находимся в условиях обмена санкционными решениями, не по нашей инициативе", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, насколько в Кремле удовлетворены итогами контрсанкций и политики импортозамещения.