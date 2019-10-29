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РИА Новости

Песков назвал обмен санкциями вынужденной мерой

13:12 29.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не была инициатором обмена санкциями, это вынужденная мера, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что Россия не была инициатором этого санкционного обмена. Это вынужденная мера. Вместе с тем, нет худа без добра: есть определенные плюсы и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики. Но мера вынужденная, и, да, сейчас мы находимся в условиях обмена санкционными решениями, не по нашей инициативе", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, насколько в Кремле удовлетворены итогами контрсанкций и политики импортозамещения.
Он также добавил, что вопросы о том, какие отрасли показали наилучший результат в условиях импортозамещения, следует задавать Минсельхозу.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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Ответные меры России на санкцииСанкции в отношении РоссииДмитрий ПесковРоссияЭкономика
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