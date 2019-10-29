В Киеве заявили, что предварительно дата "нормандской встречи" определена

КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что предварительно дата встречи в нормандском формате определена, ждёт окончательного согласования всеми сторонами.

"По "нормандии" (встрече в "нормандском формате" - ред.) - есть предварительная дата, которую я не хочу сейчас озвучивать, так как не все все стороны на нее согласились. Я надеюсь, что она будет до конца следующего месяца", - заявил Пристайко перед началом Инвестиционного форума в Мариуполе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от минских соглашений.