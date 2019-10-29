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РИА Новости

В Киеве заявили, что предварительно дата "нормандской встречи" определена

13:09 29.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что предварительно дата встречи в нормандском формате определена, ждёт окончательного согласования всеми сторонами.
"По "нормандии" (встрече в "нормандском формате" - ред.) - есть предварительная дата, которую я не хочу сейчас озвучивать, так как не все все стороны на нее согласились. Я надеюсь, что она будет до конца следующего месяца", - заявил Пристайко перед началом Инвестиционного форума в Мариуполе.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
13:02РИА Новости
МИД Украины: Зеленский готов к встрече с Путиным в "нормандском формате"
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от минских соглашений.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
23 октября, 19:51РИА Новости
Киев не выполнил условия для встречи "нормандской четверки", считают в ДНР
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