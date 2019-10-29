Дети с ВИЧ могут жить полноценной жизнью, считает эксперт Минздрава

"Сегодня ребёнок, живущий с ВИЧ, при раннем выявлении и назначении терапии, может прожить такую же по продолжительности и качеству жизнь, как и дети без ВИЧ. Он может заниматься спортом, вести активный образ жизни и в будущем можем иметь собственных здоровых детей", - сказал Воронин на пресс-конференции.