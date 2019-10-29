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РИА Новости

Дети с ВИЧ могут жить полноценной жизнью, считает эксперт Минздрава

13:08 29.10.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПробирки с образцами крови
Пробирки с образцами крови
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Пробирки с образцами крови. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВИЧ-инфицированные дети сегодня могут жить обычной полноценной жизнью, в том числе заниматься спортом и иметь здоровых детей в будущем, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, профессор Евгений Воронин.
"Сегодня ребёнок, живущий с ВИЧ, при раннем выявлении и назначении терапии, может прожить такую же по продолжительности и качеству жизнь, как и дети без ВИЧ. Он может заниматься спортом, вести активный образ жизни и в будущем можем иметь собственных здоровых детей", - сказал Воронин на пресс-конференции.
Он отметил, что в быту вероятность заражения ВИЧ практически отсутствует.
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Евгений ВоронинЗдоровьеМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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