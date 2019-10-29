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РИА Новости

В Минобрнауки ожидают в два раза больше иностранных студентов к 2024 году

13:08 29.10.2019 (обновлено: 13:19 29.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтуденты во время лекции в МГУ
Студенты во время лекции в МГУ
© РИА Новости / Владимир Песня
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Студенты во время лекции в МГУ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ рассчитывает, что количество приехавших учиться в Россию иностранных студентов к 2024 году увеличится по сравнению с прошлым годом вдвое и составит порядка 425 тысяч человек, сообщил на Форуме стратегов глава министерства Михаил Котюков.
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"Мы рассчитываем, что в страну приедут учиться студенты из других государств. Примерно в два раза больше, чем это было в прошлом году, это было 200 тысяч человек. Сегодня по миру готовы ездить за высшим образованием примерно 2% абитуриентов. И примерно 2% лучших университетов мира готовы конкурировать за эти 2% студентов. У нас часто идут обсуждения на различных экспертных площадках, один из тезисов я слышал, что человек, который приехал учиться, тратит, условно говоря, 1 рубль на учебу, и примерно 5-6 рублей на проживание в этом городе. В этом смысле для каждого региона это и возможность наращивания экспортного потенциала", - сказал Котюков.
Он отметил, что иностранные гости будут создавать дополнительные запросы на качество городской среды, безопасность многие другие вопросы. "Потенциал для всего этого есть, наработок более чем достаточно", - подчеркнул министр.
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Навигатор абитуриентаМихаил КотюковМинистерство образования и науки РФРоссияОбразование - Общество
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