В Минобрнауки ожидают в два раза больше иностранных студентов к 2024 году

"Мы рассчитываем, что в страну приедут учиться студенты из других государств. Примерно в два раза больше, чем это было в прошлом году, это было 200 тысяч человек. Сегодня по миру готовы ездить за высшим образованием примерно 2% абитуриентов. И примерно 2% лучших университетов мира готовы конкурировать за эти 2% студентов. У нас часто идут обсуждения на различных экспертных площадках, один из тезисов я слышал, что человек, который приехал учиться, тратит, условно говоря, 1 рубль на учебу, и примерно 5-6 рублей на проживание в этом городе. В этом смысле для каждого региона это и возможность наращивания экспортного потенциала", - сказал Котюков.