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РИА Новости

Ополченцы ЛНР готовы к отводу сил в районе Золотого

13:05 29.10.2019 (обновлено: 13:15 29.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета
Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Ополченцы готовы к отводу сил в районе Золотого в Донбассе, сообщили во вторник в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на участке в районе города Золотое в Донбассе начинается процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами.
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое Луганской области
12:28РИА Новости
Глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом
"Народная милиция всегда готова к разведению, главное - это зеркальные действия со стороны Украины", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Луганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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