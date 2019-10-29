Ополченцы ЛНР готовы к отводу сил в районе Золотого

ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Ополченцы готовы к отводу сил в районе Золотого в Донбассе, сообщили во вторник в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на участке в районе города Золотое в Донбассе начинается процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами.
"Народная милиция всегда готова к разведению, главное - это зеркальные действия со стороны Украины", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru