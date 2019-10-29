Большинство россиян поддерживает деятельность самозанятых, показал опрос

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Большинство россиян положительно относятся к деятельности самозанятых граждан (88,8%) и считают, что эта форма экономической деятельности должна развиваться (76,4%), показало исследование РАНХиГС.

Согласно данным исследования, "отрицательное" и "скорее отрицательное" отношение к самозанятым высказали лишь 3,2% респондентов, 8% затруднились ответить на данный вопрос.

Исследование показало, что наиболее популярными услугами, которые россияне приобретали у самозанятых, стали услуги частного извоза (12,3%), медицинские услуги (11,9%), услуги автосервиса (10,3%), пошив и ремонт одежды и обуви (9,5%) и ремонт квартиры (9%).

Данные о числе потребителей, пользующихся неофициальным рынком услуг, работ и товаров, говорят об отсутствии существенных изменений за последние шесть лет. В 2013 году такими услугами пользовались 51,7% россиян, в 2016 году - 51,3%, в 2019 году - 50%.

В исследовании отмечается, что при этом снизились ежемесячные расходы россиян на оплату таких услуг и работ. Если в 2013 году отдельное домохозяйство в среднем тратило на них 7,4 тысячи рублей, то в 2016 году - 6,1 тысячу рублей, а в 2019 году - только 4,8 тысячи рублей. Уточняется, что в расчет не принимались услуги по аренде жилья и ведению домашнего хозяйства.

Подавляющее большинство респондентов, пользующихся услугами самозанятых, отметили, что их не беспокоит факт оплаты, минуя кассу (87,5%), противоположное мнение высказали лишь 8,1% россиян. В числе причин, по которым они пользуются такими услугами респонденты отметили их невысокую стоимость (42,4%), более простое взаимодействие по договоренности и оплате (36,6%), рекомендации знакомых и родных (31,4%).