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РИА Новости

Большинство россиян поддерживает деятельность самозанятых, показал опрос

13:05 29.10.2019
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CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Большинство россиян положительно относятся к деятельности самозанятых граждан (88,8%) и считают, что эта форма экономической деятельности должна развиваться (76,4%), показало исследование РАНХиГС.
Согласно данным исследования, "отрицательное" и "скорее отрицательное" отношение к самозанятым высказали лишь 3,2% респондентов, 8% затруднились ответить на данный вопрос.
Исследование показало, что наиболее популярными услугами, которые россияне приобретали у самозанятых, стали услуги частного извоза (12,3%), медицинские услуги (11,9%), услуги автосервиса (10,3%), пошив и ремонт одежды и обуви (9,5%) и ремонт квартиры (9%).
Данные о числе потребителей, пользующихся неофициальным рынком услуг, работ и товаров, говорят об отсутствии существенных изменений за последние шесть лет. В 2013 году такими услугами пользовались 51,7% россиян, в 2016 году - 51,3%, в 2019 году - 50%.
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В исследовании отмечается, что при этом снизились ежемесячные расходы россиян на оплату таких услуг и работ. Если в 2013 году отдельное домохозяйство в среднем тратило на них 7,4 тысячи рублей, то в 2016 году - 6,1 тысячу рублей, а в 2019 году - только 4,8 тысячи рублей. Уточняется, что в расчет не принимались услуги по аренде жилья и ведению домашнего хозяйства.
Подавляющее большинство респондентов, пользующихся услугами самозанятых, отметили, что их не беспокоит факт оплаты, минуя кассу (87,5%), противоположное мнение высказали лишь 8,1% россиян. В числе причин, по которым они пользуются такими услугами респонденты отметили их невысокую стоимость (42,4%), более простое взаимодействие по договоренности и оплате (36,6%), рекомендации знакомых и родных (31,4%).
Исследование проходило с 15 по 23 мая 2019 года во всех федеральных округах РФ среди 1215 россиян. Статистическая погрешность исследования составляет около 3%.
2000015
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)РоссияЭкономика
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