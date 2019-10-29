В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Кремле считают неуместным говорить о реформе армии после ЧП с расстрелом срочником сослуживцев в Забайкалье, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это частный случай, это трагедия. <...> Безусловно, ее нужно расследовать, <...> но до определения истинных причин делать заключения о результатах реформы армии по меньшей мере непрофессионально", — ответил он на вопрос журналиста, говорит ли случившееся о том, что недавняя реформа никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной.

Песков также добавил, что произошедшее не является вопросом президента и глава государства не будет на это реагировать.

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье. По данным Минобороны, при смене караула срочник Рамиль Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности).

После этого солдата задержали. Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.