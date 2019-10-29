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РИА Новости

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

13:03 29.10.2019 (обновлено: 14:14 29.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Кремле считают неуместным говорить о реформе армии после ЧП с расстрелом срочником сослуживцев в Забайкалье, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это частный случай, это трагедия. <...> Безусловно, ее нужно расследовать, <...> но до определения истинных причин делать заключения о результатах реформы армии по меньшей мере непрофессионально", — ответил он на вопрос журналиста, говорит ли случившееся о том, что недавняя реформа никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной.

Песков также добавил, что произошедшее не является вопросом президента и глава государства не будет на это реагировать.
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье. По данным Минобороны, при смене караула срочник Рамиль Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности).
После этого солдата задержали. Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
В военном ведомстве заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы. В обстоятельствах разбираются СК и специальная комиссия во главе с замминистра обороны Андреем Картаполовым.
Поселок Горный
26 октября, 13:42Радио Sputnik
Появились подробности расстрела солдатом сослуживцев в Забайкалье
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Дмитрий ПесковРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
"..глава государства не будет на это реагировать.." Да кто-бы сомневался! ОН ТОЛЬКО НА ПРОБЛЕМЫ АФРИКИ РЕАГИРУЕТ!!!
29 октября, 13:42
ffederal.korol.pokera
399709263
Раньше, при СССР, я полагал, что хуже Советской Армии (в вопросе дедовщины) только американская, но я заблуждался. Хуже их всех вместе взятых - это Российская Армия... искренне жаль, что это так...((
29 октября, 14:14
Брэд Пит-Буль
18471119033
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