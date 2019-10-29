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РИА Новости

Минтруд запустит сервис для отслеживания трудоустройства выпускников вузов

13:00 29.10.2019 (обновлено: 14:28 29.10.2019)
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© Depositphotos / luckyraccoonВыпускники
Выпускники
© Depositphotos / luckyraccoon
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Минтруд РФ с января 2020 года запустит сервис для отслеживания трудоустройства выпускников вузов, сообщил во вторник замминистра труда и соцзащиты РФ Всеволод Вуколов.

"В Минтруде мы создали сервис, с января он заработает, там будем очень четко смотреть, куда гражданин пошел после вуза, что с ним произошло. Будем выстраивать эти траектории. Грубо говоря, по каждому студенту будем смотреть, что с ним происходит через год, через два, через три. Дело это непростое. Тем не менее, сейчас эти шаги впервые за многие годы модернизируются", - сказал Вуколов на круглом столе со студентами средних профессиональных и высших учебных заведений на тему "Профессии будущего" на площадке чемпионата WorldSkills Hi-Tech.

Ранее сообщалось, что Минздрав хочет проследить за трудоустройством выпускников с медицинским образованием через реестры обучающихся и врачей. По словам главы министерства Вероники Скворцовой, это позволит планировать и прогнозировать развитие кадрового наполнения отрасли.
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Навигатор абитуриентаВсеволод ВуколовМинистерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
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