Минтруд запустит сервис для отслеживания трудоустройства выпускников вузов

"В Минтруде мы создали сервис, с января он заработает, там будем очень четко смотреть, куда гражданин пошел после вуза, что с ним произошло. Будем выстраивать эти траектории. Грубо говоря, по каждому студенту будем смотреть, что с ним происходит через год, через два, через три. Дело это непростое. Тем не менее, сейчас эти шаги впервые за многие годы модернизируются", - сказал Вуколов на круглом столе со студентами средних профессиональных и высших учебных заведений на тему "Профессии будущего" на площадке чемпионата WorldSkills Hi-Tech.