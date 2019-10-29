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РИА Новости

Эксперт оценил перспективы системы All Inclusive в Турции

13:00 29.10.2019 (обновлено: 13:05 29.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТуристы в отеле в Анталье
Туристы в отеле в Анталье
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Туристы в отеле в Анталье. Архивное фото
АНТАЛИЯ (Турция), 29 сен - РИА Новости. Турецкие отели не намерены отказываться от системы All Inclusive, а продолжают развивать эту концепцию обслуживания и расширять её присутствие в других странах, заявила РИА Новости менеджер по продажам Rixsos Premium Belek Елена Подорожная.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что турецкие торговцы, работающие на курортах Сиде и Аланья, обратились к властям страны с просьбой изменить стандарты системы "все включено" в отелях. В своем письме в министерство туризма и культуры Турции они напоминают, что страна взяла курс на "качественного" туриста, способного потратить не менее 1000 долларов за визит. По мнению авторов инициативы, All Inclusive "убивает" их бизнес. Они предложили определить районы, где работа отелей в таком формате не будет наносить вред другим предпринимателям.
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"Система All Inclusive - это особенность Турции. Это все понимают и не собираются от нее отказываться. Наоборот, отели ежегодно ее совершенствуют, эту концепцию, и пополняют новыми услугами", - сказала собеседница агентства на полях туристической выставки Antalia Tourism Fair.
Представитель отельного бизнеса Турции напомнила, что разговоры о том, что от All Inclusive следует отказаться, идут уже не первый год, но никто из отельеров не собирается этого делать.
"Многие компании продолжают открывать отели с системой All Inclusive в странах, где раньше такой тип обслуживания не был представлен. В 2018 году был открыт первый отель All Inclusive в Абу-Даби (ОАЭ). Можно с уверенностью сказать, что эта концепция будет только развиваться и совершенствоваться, но ни в коем случае не сворачиваться. Так идет борьба за клиента, а Турцию без All Inclusive никто даже представить себе не может", - прокомментировала ситуацию Подорожная.
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