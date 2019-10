Эксперт оценил перспективы системы All Inclusive в Турции

"Многие компании продолжают открывать отели с системой All Inclusive в странах, где раньше такой тип обслуживания не был представлен. В 2018 году был открыт первый отель All Inclusive в Абу-Даби (ОАЭ). Можно с уверенностью сказать, что эта концепция будет только развиваться и совершенствоваться, но ни в коем случае не сворачиваться. Так идет борьба за клиента, а Турцию без All Inclusive никто даже представить себе не может", - прокомментировала ситуацию Подорожная.