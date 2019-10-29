Заксобрание Камчатки приняло закон о дополнительной защите бюджетников

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 окт - РИА Новости. Депутаты заксобрания Камчатского края приняли закон о ведомственном контроле соблюдения трудового законодательства, который защитит права работников школ, больниц и детских садов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы краевого парламента.

Он привел слова спикера законодательного собрания Валерия Раенко о том, что таким образом депутаты обеспечили дополнительную защиту бюджетников - особенно в школах, больницах и детских садах, где часто трудятся больше, чем на одну ставку, причем речь идет в основном о женских коллективах.

"Краевые и муниципальные власти теперь должны будут раз в три года планово проверять, как руководителями подведомственных учреждений соблюдаются нормы трудового законодательства. Внеплановые проверки могут проводиться по обращениям граждан и СМИ.

Выявленные нарушения необходимо будет устранять в установленные сроки. Считаем, что это очень важное решение. Рассчитываю, что работа будет идти во взаимодействии с профсоюзами, которые имеют колоссальный опыт в отстаивании интересов трудящихся. Защита жителей - это наша общая забота, и дополнительные меры в этом направлении никогда не будут лишними", - сказал Валерий Раенко.

Новый закон обязывает руководителей исполнительной власти утверждать план проверок на год и размещать его на официальном сайте или других интернет-ресурсах. По итогам проверки указываются выявленные нарушения трудового законодательства, лица, их допустившие и сроки устранения. Если сроки будут нарушены, учреждение ждет внеплановая проверка, а виновных меры ответственности.