На Дальнем Востоке температура воздуха на 13 градусов превысила норму

"Высокая циклоническая активность привела к формированию значительных положительных аномалий температур в континентальных регионах Дальнего Востока. Наиболее значительные аномалии температуры воздуха наблюдаются в континентальной части Магаданской области, а также в Якутии", — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Так, в Магадане в последние трое суток температура воздуха держится на уровне от ноля до плюс пяти градусов Цельсия, что выше нормы на восемь градусов. Здесь сказывается влияние южного циклона, вышедшего в акваторию Охотского моря.

"На западе Якутии температура воздуха с середины октября также держится выше нормы. Фон температур составляет минус 16 — минус 11 градусов Цельсия при норме минус 24 градуса для конца октября. Таким образом, в некоторых регионах аномалия температуры достигает 13 градусов. Даже на полюсе холода северного полушария в поселке Оймякон в понедельник, 28 октября, среднесуточная температура составила минус 14,5 градуса, тепло по местным меркам, при норме минус 23,2 градуса. Такая же ситуация и на юге Якутии. И, по прогнозам, до конца недели в этих регионах температурный фон по-прежнему будет значительно выше нормы", — сообщает Гидрометцентр.