Суд в Брюсселе перенес дело об экстрадиции Пучдемона на 16 декабря

БРЮССЕЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Суд в Брюсселе отложил на 16 декабря рассмотрение дела о выдаче экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона испанским властям, сообщили журналистам во вторник по итогам заседания сам политик и его адвокат.

"Бельгийская прокуратура согласилась с требованием испанского суда об экстрадиции, и мы будем оспаривать это. Процедура предполагает теперь подачу суду письменных аргументов. У нас есть время, чтобы составить их. Затем мы снова встретимся в суде 16 декабря. Мы будем заявлять об иммунитете подзащитного. До этого срока никаких судебных решений не будет", - сообщил один из адвокатов Симон Бекаерт.

Эту информацию также подтвердил сам Пучдемон, заявив, что он "верит в решение бельгийского правосудия" в декабре.

Верховный суд Испании 14 октября вынес приговор в отношении 12 каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков были признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое - в неподчинении, они приговорены к штрафам.