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РИА Новости

Суд в Брюсселе перенес дело об экстрадиции Пучдемона на 16 декабря

12:52 29.10.2019
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© AP Photo / Francisco SecoЭкс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон прибыл в суд в Брюсселе
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон прибыл в суд в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон прибыл в суд в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Суд в Брюсселе отложил на 16 декабря рассмотрение дела о выдаче экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона испанским властям, сообщили журналистам во вторник по итогам заседания сам политик и его адвокат.
"Бельгийская прокуратура согласилась с требованием испанского суда об экстрадиции, и мы будем оспаривать это. Процедура предполагает теперь подачу суду письменных аргументов. У нас есть время, чтобы составить их. Затем мы снова встретимся в суде 16 декабря. Мы будем заявлять об иммунитете подзащитного. До этого срока никаких судебных решений не будет", - сообщил один из адвокатов Симон Бекаерт.
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон после встречи в Брюсселе со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. 24 января 2018
14 октября, 18:02РИА Новости
Пучдемон призвал к проведению нового референдума о независимости Каталонии
Эту информацию также подтвердил сам Пучдемон, заявив, что он "верит в решение бельгийского правосудия" в декабре.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговор в отношении 12 каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков были признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое - в неподчинении, они приговорены к штрафам.
Член верховного суда Испании Пабло Льярена в этот же день выдал европейский и международный ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Пучдемона, который скрывается от испанского правосудия в Бельгии.
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Карлес ПучдемонКаталонияВ мире
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