Володин: общество постепенно осмыслит наследие Примакова и его значимость

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что российское общество постепенно осмыслит и примет великое наследие Евгения Примакова, который еще своей работой заложил основу политического курса, реализуемого в России сегодня.
В Госдуме во вторник открылась выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Евгения Примакова. Экспозиция, организованная нижней палатой парламента совместно с Государственным центральным музеем современной истории России, расскажет о многогранной личности Евгения Примакова, его роли в политической жизни Советского Союза, России и мира. Отдельный раздел выставки посвящён фотоработам самого Примакова на Ближнем Востоке.
"Мне не сразу было понятно, но затем это понимание пришло. Поэтому то наследие, которое оставил после себя Евгений Максимович, возможно, мы не сразу будем понимать то, что он делал в эти непростые годы. То, что ему удавалось. Но чем дальше мы будем с вами уходить по истечении лет, тем больше увидим того, что нам откроется, – его правильный путь, может быть, даже единственно верный, который он заложил в тот непростой период времени", - заявил спикер Госдумы на открытии выставки.
В разные годы Евгений Примаков руководил Службой внешней разведки, министерством иностранных дел, правительством России. В Государственной Думе III созыва возглавлял фракцию "Отечество – Вся Россия".