Володин: общество постепенно осмыслит наследие Примакова и его значимость

"Мне не сразу было понятно, но затем это понимание пришло. Поэтому то наследие, которое оставил после себя Евгений Максимович, возможно, мы не сразу будем понимать то, что он делал в эти непростые годы. То, что ему удавалось. Но чем дальше мы будем с вами уходить по истечении лет, тем больше увидим того, что нам откроется, – его правильный путь, может быть, даже единственно верный, который он заложил в тот непростой период времени", - заявил спикер Госдумы на открытии выставки.