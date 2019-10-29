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РИА Новости

В Киеве призвали привлечь третью силу в случае провала переговоров в Минске

12:45 29.10.2019
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© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что, если переговоры в минском формате по урегулированию конфликта в Донбассе не будут успешными, необходимо возвращаться к идее "миссии по поддержанию мира" с привлечением третей силы к процессу урегулирования.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос введения миротворческой миссии в Донбасс будет официально обсуждаться на встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия, Украина).
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"Если нам не удастся достичь (успеха - ред.) на минском треке, нам необходимо возвращаться к идее "миссии по поддержанию мира", то есть нам необходима третья сила, которая может помочь нам достичь мира", - сказал Пристайко во вторник, трансляцию вел телеканал "Громадське ТВ" ("Общественное телевидение").
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Вадим ПристайкоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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