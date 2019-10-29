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РИА Новости

Тверской министр получил четыре года колонии за поджог джипа в Москве

12:40 29.10.2019 (обновлено: 13:50 29.10.2019)
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© Фото : Правительство Тверской областиВиктор Шафорост
Виктор Шафорост
© Фото : Правительство Тверской области
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Суд приговорил министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста к четырем годам колонии общего режима за поджог автомобиля в Москве с целью уничтожить доказательства по уголовному делу, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Согласно данным СК, ночью 19 марта 2018 года соучастники вблизи жилого дома по Харьковскому проезду в Москве для того, чтобы помешать предварительному расследованию, уничтожили доказательства по уголовному делу — подожгли автомобиль Toyota Highlander. Ущерб владельца автомобиля был оценен в один миллион рублей.
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"Собранные следственными органами СК России по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора министру по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктору Шафоросту и троим его соучастникам. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК России "Воспрепятствование производству предварительного расследования" и "Умышленные уничтожение, совершенное из хулиганских побуждений", — заявила Иванова.
Суд назначил Шафоросту четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Остальные соучастники приговорены к лишению свободы сроками от трех лет до 4,5 года исправительной колонии общего и строгого режимов.
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