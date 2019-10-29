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РИА Новости
Культура

СМИ сообщили, что музыкант забыл в электричке скрипку за 250 тысяч фунтов

13:56 29.10.2019
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© AP Photo / Kirsty WigglesworthСкрипка Страдивари
Скрипка Страдивари
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Британский музыкант Стивен Моррис забыл антикварную скрипку стоимостью 250 тысяч фунтов стерлингов в электричке Лондон-Орпингтон, сообщает The Guardian.

"Я был хранителем этого уникального инструмента и надеялся передать его другому скрипачу. Сейчас мне будто отрезали руки", — рассказал Моррис.

Скрипка, изготовленная Дэвидом Текчлером в 1709 году, находилась в белом футляре, внутри которого были инициалы мастера. Об этом музыкант сообщил офицерам транспортной полиции.
Они сразу стали просматривать камеры видеонаблюдения, но пока инструмент не удалось найти.
Стивен Моррис руководил несколькими музыкальными ансамблями Великобритании, а также выступал в качестве солиста с Королевским филармоническим оркестром.
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