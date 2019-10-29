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РИА Новости
Ивановская область

В Иванове проходит первый Международный форум волонтеров-медиков

12:40 29.10.2019
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ИВАНОВО, 29 окт – РИА Новости. В Ивановской области дали старт Международному форуму волонтеров-медиков, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Участники форума – представители всех регионов России и 45 зарубежных стран, в том числе Эстонии, Италии, Испании, Бельгии, США, Египта, Индии, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, Сербии, Албании. Это добровольцы, члены общественных организаций, студенты-медики и молодые врачи. В качестве экспертов на форум приглашены представители Всемирной организации здравоохранения, программы "Добровольцы ООН" и UNAIDS, Минздрава России, медицинских университетов, заслуженные врачи", – сказал собеседник агентства.
В программе форума – панельные дискуссии, практические модули, мастер-классы, а также серия образовательных, культурных и спортивных мероприятий. Участников ожидают диалоги и дискуссии на темы: "Глобальные вызовы в области охраны здоровья", "Добровольчество: расширяя границы международного сотрудничества", "Общественное здоровье: вызовы времени". Запланировано множество Приветствуя участников форума, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что ивановские волонтеры-медики представят на форуме свои наработки и будут учиться у представителей других регионов и стран.
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"В нашем регионе живут очень добрые и отзывчивые люди. Недаром у нас в Ивановской области свыше 30 тысяч волонтеров, из них более 500 ребят – это волонтеры-медики, и они активно помогают нам наводить порядок в здравоохранении. Мы сегодня недовольны качеством нашего здравоохранения, там много проблем. И те проекты, которые ребята уже реализуют, и их новые проекты, уверен, смогут изменить ситуацию в лучшую сторону", - сказал Воскресенский.
Международный форум волонтеров-медиков проводится впервые по инициативе российских добровольцев. Организаторами форума выступают Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики", Минздрав России, Россотрудничество, Росмолодежь, правительство Ивановской области.
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Ивановская областьИваново
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