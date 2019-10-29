В Иванове проходит первый Международный форум волонтеров-медиков

"Участники форума – представители всех регионов России и 45 зарубежных стран, в том числе Эстонии, Италии, Испании, Бельгии, США, Египта, Индии, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, Сербии, Албании. Это добровольцы, члены общественных организаций, студенты-медики и молодые врачи. В качестве экспертов на форум приглашены представители Всемирной организации здравоохранения, программы "Добровольцы ООН" и UNAIDS, Минздрава России, медицинских университетов, заслуженные врачи", – сказал собеседник агентства.

В программе форума – панельные дискуссии, практические модули, мастер-классы, а также серия образовательных, культурных и спортивных мероприятий. Участников ожидают диалоги и дискуссии на темы: "Глобальные вызовы в области охраны здоровья", "Добровольчество: расширяя границы международного сотрудничества", "Общественное здоровье: вызовы времени". Запланировано множество Приветствуя участников форума, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что ивановские волонтеры-медики представят на форуме свои наработки и будут учиться у представителей других регионов и стран.

"В нашем регионе живут очень добрые и отзывчивые люди. Недаром у нас в Ивановской области свыше 30 тысяч волонтеров, из них более 500 ребят – это волонтеры-медики, и они активно помогают нам наводить порядок в здравоохранении. Мы сегодня недовольны качеством нашего здравоохранения, там много проблем. И те проекты, которые ребята уже реализуют, и их новые проекты, уверен, смогут изменить ситуацию в лучшую сторону", - сказал Воскресенский.