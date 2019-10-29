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РИА Новости

Глава МИД Украины назвал сроки начала процесса разведения сил в Петровском

12:38 29.10.2019 (обновлено: 12:46 29.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области. Архивное фото
КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассчитывает, что процесс разведения сил в Петровском начнётся через 7-10 дней, после чего будет открыт путь к встрече в "нормандском формате".
Ранее Пристайко заявил, что во вторник процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами начался в Золотом в Донбассе, на очереди Петровское.
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"Если мы в Золотом разведём сегодня, завтра, послезавтра - сколько там дней нужно, мы сможем перейти к Петровскому, когда наступит седьмой день и Петровское будет закрыто. Ну, я надеюсь, что еще 7 -10 дней. Если это состоится и не будет обстрелов, тогда", - заявил Пристайко перед началом Инвестиционного форума в Мариуполе. Он добавил, что это откроет путь ко встрече в "нормандском формате".
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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