Глава МИД Украины назвал сроки начала процесса разведения сил в Петровском

КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассчитывает, что процесс разведения сил в Петровском начнётся через 7-10 дней, после чего будет открыт путь к встрече в "нормандском формате".

Ранее Пристайко заявил, что во вторник процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами начался в Золотом в Донбассе, на очереди Петровское.

"Если мы в Золотом разведём сегодня, завтра, послезавтра - сколько там дней нужно, мы сможем перейти к Петровскому, когда наступит седьмой день и Петровское будет закрыто. Ну, я надеюсь, что еще 7 -10 дней. Если это состоится и не будет обстрелов, тогда", - заявил Пристайко перед началом Инвестиционного форума в Мариуполе. Он добавил, что это откроет путь ко встрече в "нормандском формате".

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.