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РИА Новости

Бывший гендиректор издательства "Известия" в ноябре предстанет перед судом

12:35 29.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор ФГУП "Издательство "Известия" Эраст Галумов
Бывший генеральный директор ФГУП Издательство Известия Эраст Галумов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бывший генеральный директор ФГУП "Издательство "Известия" Эраст Галумов. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы 1 ноября приступит к рассмотрению дела политолога и бывшего гендиректора издательства "Известия" Эраста Галумова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 1 ноября", - сказали в суде.
Галумову вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
По данным из открытых источников, Галумов - бывший гендиректор ФГУП "Издательство Известия", издатель журналов "Мир и политика", "Москва-Пекин", один из основателей группы Blockchain village (объединение российских и зарубежных компаний и исследовательских групп для продвижения системы блокчейн).
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В 1992 году "Известия" были разделены на два предприятия: ФГУП "Издательство "Известия", вошедшее в состав Управления делами президента РФ, и ОАО "Редакция газеты "Известия", которое осуществляло подготовку и выпуск ежедневной общенациональной газеты "Известия". С 6 июня 2011 года издание газеты "Известия" перешло в ведение ООО "Айньюс".
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ИзвестияРоссияПроисшествия
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