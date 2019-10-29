Бывший гендиректор издательства "Известия" в ноябре предстанет перед судом

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы 1 ноября приступит к рассмотрению дела политолога и бывшего гендиректора издательства "Известия" Эраста Галумова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.

"Судебное заседание назначено на 1 ноября", - сказали в суде.

Галумову вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По данным из открытых источников, Галумов - бывший гендиректор ФГУП "Издательство Известия", издатель журналов "Мир и политика", "Москва-Пекин", один из основателей группы Blockchain village (объединение российских и зарубежных компаний и исследовательских групп для продвижения системы блокчейн).