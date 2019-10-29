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РИА Новости

Второму участнику ДТП с погибшими на остановке в Сочи предъявили обвинения

12:34 29.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
СОЧИ, 29 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении второго водителя, участвовавшего в ДТП на остановке в Сочи, где погибли женщина и два ребенка, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Резонансное ДТП произошло в Сочи в июне. По данным следствия, 35-летний житель Сочи двигался на автомобиле Mitsubishi по трассе Джубга-Сочи в сторону города Туапсе. В поселке Лазаревское он допустил столкновение с автомобилем "Нива", который от удара вылетел на автобусную остановку. В этот момент на остановке стояли две женщины и два ребенка. В результате 40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, а двое детей умерли в больнице. Вторая пострадавшая женщина была выписана после лечения. В отношении водителя Mitsubishi было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц".
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"В рамках расследования уголовного дела по факту произошедшего ДТП второму участнику дорожно-транспортного происшествия предъявлено обвинение. Водителям автомобилей Mitsubishi и "ВАЗ 21214 "Нива" предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается.
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