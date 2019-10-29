Глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. В Донбассе в районе Золотого началось разведение сил и средств силовиков и ополченцев на линии соприкосновения, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"В Золотом последние обстрелы были 17 числа (октября), то есть больше 10 дней назад. То есть семь дней мы выдержали, передали СММ ОБСЕ, что мы готовы, дали день на подготовку и начинаем разведение. Дальше будет Петровское", — заявил министр журналистам в Мариуполе.

Он пояснил, что "это не просто отведение", а процесс, который заранее готовится и контролируется со стороны ОБСЕ.

В свою очередь, в Народной милиции ЛНР сообщили, что ополченцы готовы начать отвод сил и средств на условиях взаимности со стороны Киева.

Глава МИД Украины Пристайко также выразил надежду, что процесс разведения в районе Петровского может начаться в течение семи-десяти дней.

Он напомнил, что отвод сил у этих населенных пунктов является условием для проведения саммита в нормандском формате.

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По словам министра, предварительная дата встречи уже назначена, но он не станет ее озвучивать, так как не все стороны дали подтверждение. Пристайко выразил надежду, что саммит состоится до конца ноября.