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РИА Новости

Глава РФПИ оценил роль суверенных фондов в сотрудничестве между странами

12:29 29.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГенеральный директор УК "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)" Кирилл Дмитриев во время теледебатов "Россия 24" "Инвестиции в Россию: вызовы и возможности в изменившихся реалиях" в рамках XIX Петербургского экономического форума
Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время теледебатов Россия 24 Инвестиции в Россию: вызовы и возможности в изменившихся реалиях в рамках XIX Петербургского экономического форума
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЭР-РИЯД, 29 окт - РИА Новости. Сотрудничество суверенных фондов в современном мире, отягощенном ростом политической напряженности, помогает налаживать международные партнерства и строить доверительные отношения между странами, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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"Мы считаем, что партнерства - это ключевой момент в современном мире. К примеру... у нас есть Российско-китайский фонд (Российско-китайский инвестиционный фонд, РКИФ, учреждённый РФПИ и China Investment Corporation), с которым мы консультируемся по поводу технологий, есть (суверенный фонд ОАЭ - ред.) Mubadala, с которыми мы также обсуждаем этот вопрос, и наш подход приобретает глобальный масштаб", - отметил он в ходе выступления на форуме Future Investment Initiative (FII).
"По поводу "геополитики" - я считаю, что налаживание российско-саудовских отношений является одним из величайших исторических примеров, который привел к созданию новых ценностей и стабильности рынка нефти", - продолжил Дмитриев.
"И Россия открыта к сотрудничеству с Китаем, Саудовской Аравией, США. Мы считаем, что (внешнеполитическую - ред.) напряженность нужно снижать", - добавил он, при этом отметив, что суверенные фонды в данном контексте помогают налаживать доверительные отношения через развитие партнерств.
"Так что я считаю, что именно доверие - это то, что нам нужно. И надеюсь, что в ближайшие пару лет мы создадим больше доверия с США. И будем работать над этим", - заключил Дмитриев.
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Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияЭкономика
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